Un llamado contra nuestra autodestrucción, por Percy Mayta-Tristán

Durante diez años, quienes hoy gobiernan tuvieron el control del Congreso y utilizaron ese poder para limitar la capacidad resolutiva del Ejecutivo. Hoy les toca gobernar sin mayoría y empiezan a sufrir las consecuencias de las reglas que ellos mismos crearon.

Tener limitaciones presupuestales por las propias leyes que promulgaron hace unos meses, no poder contratar al personal que quisieran porque le pusieron vallas al Ejecutivo anterior, no poder cambiar al jefe de la Policía por lo mismo. Recibir un gobierno de “gestiones catastróficas”, pero reclutando a los mismos cuadros que nos llevaron a ello.

Mientras tanto, la oposición le recuerda lo que hicieron, sin intención de facilitar la gestión. En ese proceso, tenemos en curso un fenómeno de El Niño que, según los modelos climatológicos, será similar o mayor a otros muy fuertes que hemos tenido.

En la mayoría de las familias peruanas está aún fresca la memoria de los familiares que perdieron durante la pandemia de COVID-19. Perú tuvo uno de los mayores excesos de mortalidad del mundo. La gran inestabilidad política previa y durante la pandemia melló la institucionalidad y capacidad de respuesta. La evidencia internacional mostró que, más que el tipo de régimen político, la efectividad del gobierno fue determinante para reducir la mortalidad. Si seguimos así, estamos repitiendo la receta para una nueva catástrofe.

Tenemos un sistema de salud letal que, después de la pandemia, volvió a ser relegado, y todas las promesas de mejorarlo quedaron en el olvido. Ahora enfrentará otra emergencia de gran magnitud cuando, en vez de prepararse, se vienen haciendo diagnósticos que conoce todo aquel que se ha atendido en un establecimiento público.

Estamos además en un proceso electoral regional y municipal, justamente cuando aquellas autoridades que hoy tienen responsabilidades de prevención y respuesta dejarán sus cargos y serán reemplazadas (a menos que le estén sacando la vuelta a la ley). Cuando las lluvias estén en su punto más crítico, entrarán nuevas autoridades que, ojalá, encuentren planes y presupuestos ejecutables.

Todo esto mientras la lucha contra la extorsión, narcotráfico y otras economías ilegales sigue a la deriva. Vivimos en un Estado autoinmune donde el daño termina concentrándose en el ciudadano.

Las lluvias llegarán, y a estas alturas las acciones de prevención pueden ser ya irrelevantes por los tiempos de ejecución. Debemos enfocarnos en preparar una respuesta efectiva. Para ello se requiere fortalecer al Ejecutivo y eso implica revisar y derogar aquellas normas que terminaron debilitando innecesariamente su capacidad de gestión. Enmendar el error es indispensable y la oposición debe trabajar por el bien mayor, para lo que fue elegido.

Necesitamos que entiendan que el Estado no es un arma para usar contra el adversario, porque más temprano que tarde nos afecta a todos, sobre todo cuando llega una emergencia.

Debemos cambiar este círculo vicioso de yo te jodo, tú me jodes y no me importa que se joda el Perú. La grandeza del político está en su servicio al pueblo que lo eligió. Hemos dado una segunda oportunidad a muchos, no la desperdicien.