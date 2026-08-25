Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 25 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

Perú registra actividad sísmica constante. Revisa los últimos temblores, sus epicentros y magnitudes reportados por el IGP. | Foto: composición LR/Difusión/IA

Perú registra actividad sísmica constante. Revisa los últimos temblores, sus epicentros y magnitudes reportados por el IGP. | Foto: composición LR/Difusión/IA

Los sismos registrados en Perú continúan siendo monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que informa sobre la magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional.

Conoce en esta nota los últimos sismos registrados este martes 25 de agosto de 2026, con información sobre sus magnitudes, epicentros y horarios, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.

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Temblor de HOY, martes 25 de agosto en Perú: últimas noticias EN VIVO 08:00 ¿Por qué es recomendable tener una mochila de emergencia? El objetivo de tener una mochila de emergencia siempre lista es asegurar que lo necesario para sobrevivir en caso de un desastre natural, al menos hasta que la ayuda humanitaria llegue a la zona afectada. En tal sentido, sirve para cubrir algunas necesidades básicas del momento. 07:00 ¿Qué hacer después de un sismo? • Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

• Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

• Auxilia a los heridos.

• Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.

• Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.



