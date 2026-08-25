HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 25 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

Conoce los últimos reportes sobre sismos ocurridos en el Perú este martes 25 de agosto, según el Instituto Geofísico del Perú. Mantente informado y adopta las previsiones del caso.

Perú registra actividad sísmica constante. Revisa los últimos temblores, sus epicentros y magnitudes reportados por el IGP.
Perú registra actividad sísmica constante. Revisa los últimos temblores, sus epicentros y magnitudes reportados por el IGP. | Foto: composición LR/Difusión/IA
Compartir

Los sismos registrados en Perú continúan siendo monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que informa sobre la magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional.

Conoce en esta nota los últimos sismos registrados este martes 25 de agosto de 2026, con información sobre sus magnitudes, epicentros y horarios, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI CONFIRMÓ CITA EN SPA TOMYKO Y MINISTROS LA DELATAN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Temblor de HOY, martes 25 de agosto en Perú: últimas noticias EN VIVO

08:00
25/8/2026

¿Por qué es recomendable tener una mochila de emergencia?

El objetivo de tener una mochila de emergencia siempre lista es asegurar que lo necesario para sobrevivir en caso de un desastre natural, al menos hasta que la ayuda humanitaria llegue a la zona afectada. En tal sentido, sirve para cubrir algunas necesidades básicas del momento.

07:00
25/8/2026

¿Qué hacer después de un sismo?

• Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
• Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
• Auxilia a los heridos.
• Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
• Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.


google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gobierno solicitará estado de emergencia para Coracora tras sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho

Gobierno solicitará estado de emergencia para Coracora tras sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho

LEER MÁS
Temblor en Perú EN VIVO, 20 de agosto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2 en Coracora, ¿a qué hora y dónde se registró según IGP?

Temblor en Perú EN VIVO, 20 de agosto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2 en Coracora, ¿a qué hora y dónde se registró según IGP?

LEER MÁS
Ayacucho es remecido por un terremoto de 7,2 de magnitud según el IGP

Ayacucho es remecido por un terremoto de 7,2 de magnitud según el IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportes el 25 de agosto? Esto es lo último que se sabe tras reunión de gremios con Keiko Fujimori

¿Habrá paro de transportes el 25 de agosto? Esto es lo último que se sabe tras reunión de gremios con Keiko Fujimori

LEER MÁS
Tras 40 años liberan tramo de la avenida Venezuela usado como cochera: medida desata disputa entre empresa y municipio

Tras 40 años liberan tramo de la avenida Venezuela usado como cochera: medida desata disputa entre empresa y municipio

LEER MÁS
Terremoto de 8,8 en Lima: expertos desmienten recomendación de esconderse debajo de la mesa y aconsejan esto

Terremoto de 8,8 en Lima: expertos desmienten recomendación de esconderse debajo de la mesa y aconsejan esto

LEER MÁS
¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 23 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 23 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
El Niño golpeará con mayor fuerza a 10 regiones, alerta Indeci: más de 1,2 millones estarían expuestos

El Niño golpeará con mayor fuerza a 10 regiones, alerta Indeci: más de 1,2 millones estarían expuestos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025