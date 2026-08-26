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Ucayali: Guardia Indígena confirma que el líder ashéninka Américo Pascual Tumisha está vivo

Tras la alerta sobre el asesinato del dirigente ashéninka en Ucayali, una comisión viajó al distrito de Yurúa y constató que el líder se encuentra a salvo junto a su familia.

Ucayali: Guardia Indígena confirma que el líder asháninka Américo Pascual Tumisha está vivo
Ucayali: Guardia Indígena confirma que el líder asháninka Américo Pascual Tumisha está vivo | Difusión
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El dirigente indígena Américo Pascual Tumisha se encuentra a salvo y en compañía de su familia en Ucayali, según informó la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU). De acuerdo con el comunicado oficial, la alerta sobre su muerte surgió cuando un poblador de la zona avisó al hijo del dirigente sobre un presunto ataque, hecho que movilizó a las organizaciones locales hacia la zona de Yurúa para verificar la veracidad de lo reportado.

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"Ante la preocupación y alarma generada en las últimas horas, desde ORAU informamos que nuestro hermano AMÉRICO PASCUAL TUMISHA se encuentra con vida y actualmente permanece junto a su familia", se lee en el comunicado.

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La Guardia Indígena Fronteriza de ACONADIYSH se encargó de corroborar la versión que denunciaba la muerte del líder. La comisión llegó por río hasta el lugar de los hechos y comprobó que el comunero no sufrió ningún ataque. En esa línea, se reconoció el trabajo de los defensores comunales.

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"Esta acción evidencia la importancia de la labor que cumple la Guardia Indígena en nuestros territorios, mediante la vigilancia, protección, defensa territorial y respuesta oportuna ante situaciones que afectan a nuestras comunidades. Gracias a esta intervención directa, logramos llegar al lugar y constatar presencialmente que Américo se encuentra con vida".

Se mantienen las amenazas a los dirigentes

A pesar de que se descartó el asesinato de Tumisha, la organización alertó sobre el constante peligro en el territorio y advirtió que las intimidaciones se intensifican ante la ausencia del Estado.

"Esta situación evidencia el contexto de alta vulnerabilidad que enfrentan nuestras comunidades indígenas, especialmente en zonas donde existen limitaciones de comunicación, dificultades de acceso a servicios básicos y presencia de actividades ilegales que generan temor e inseguridad".

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Asimismo, la organización alertó que en las últimas semanas han aumentado las amenazas y los actos de intimidación contra los defensores en Ucayali, principalmente en sectores afectados por el narcotráfico. Según indicaron, las bandas criminales buscan atemorizar a las comunidades para evitar que protejan sus tierras.

"La presencia del crimen organizado y el incremento de actividades ilegales en nuestros territorios constituyen una amenaza creciente para los pueblos indígenas y para quienes ejercen la defensa de sus derechos colectivos".

Frente a este escenario, los representantes de los pueblos originarios solicitaron al Gobierno la implementación inmediata de un grupo de trabajo en Yurúa para reforzar la seguridad en la frontera y proteger la vida de quienes defienden la Amazonía.

"(…) esaltamos la importancia de implementar un GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DEL DISTRITO DE YURÚA, como un espacio de articulación para fortalecer la protección territorial y atender los riesgos que enfrentan nuestros pueblos indígenas, especialmente en una zona fronteriza con limitada presencia estatal y creciente presencia de actividades ilegales".

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