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Caen Los Terribles de Breña por presunto robo y receptación de celulares de alta gama en Lima Norte

Cinco presuntos integrantes fueron capturados durante un operativo de la Dirincri. En el inmueble intervenido se hallaron 31 celulares, una laptop y un vehículo que serían parte de la red criminal.

La Policía Nacional del Perú desarticuló a la banda criminal Los Terribles de Breña, dedicada al robo agravado y receptación de celulares en Lima. Durante el operativo, se detuvo a cinco miembros del grupo delictivo.
La Policía Nacional del Perú desarticuló a la banda criminal Los Terribles de Breña, dedicada al robo agravado y receptación de celulares en Lima. Durante el operativo, se detuvo a cinco miembros del grupo delictivo. | Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular a la banda criminal denominada Los Terribles de Breña, organización sindicada por dedicarse al robo agravado y a la receptación de teléfonos celulares sustraídos en diversos distritos de Lima.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en un inmueble ubicado en el jirón Zorritos, en Breña, donde fueron detenidos cinco presuntos integrantes de esta red delictiva.

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Operaban con celulares robados de varios distritos

Los intervenidos fueron identificados como Jorge Antonio Aaron Novoa Pereda, Jhaziel Alexis Paredes Bracamonte, Maycol Orlando Rodríguez Belliza, Giovanni Edu Loayza Tume y Anderson Moisés Pereda García.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían vinculados a la comercialización ilegal de equipos celulares robados bajo distintas modalidades, como raqueteo y hurto. Los aparatos habrían sido sustraídos en distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Surquillo, San Miguel y Pueblo Libre.

Los malhechores solicitaban dinero a conocidos de las víctimas o los extorsionaban con la información contenida en los aparatos.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, indicó que el inmueble funcionaba como un centro de acopio y recepción de equipos robados.

“Es un laboratorio receptor criminal donde los delincuentes almacenan aparatos robados mediante raqueteos, hurtos y otras modalidades”, señaló.

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Incautan iPhones, laptop y camioneta

Durante la intervención, la Policía incautó 31 teléfonos celulares, entre ellos 22 equipos iPhone, cinco Motorola y cuatro Redmi. Además, hallaron una laptop MacBook Air y una camioneta que quedaron bajo custodia policial como parte de las investigaciones.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la procedencia exacta de los equipos recuperados y establecer si existirían más implicados dentro de esta presunta organización criminal.

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