Dos delincuentes balean a policía de la Dirincri durante operativo en Pachacútec, Ventanilla

Autoridades identificaron a uno de los atacantes, quien fue detenido tras el ataque. | Composición LR

Autoridades identificaron a uno de los atacantes, quien fue detenido tras el ataque. | Composición LR

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Un efectivo de la Policía Nacional, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), fue baleado la mañana de este miércoles 26 de agosto mientras realizaba labores propias de su función en la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, Callao. El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 a. m., a la altura de la sede de Reniec de Pachacútec, según información policial. El agente fue identificado como Paulo Tavara Colchado, de 56 años, suboficial superior de la PNP, quien prestaba servicio en el área de Robos de la Dirincri Lima.

De acuerdo con el reporte preliminar, el efectivo se encontraba realizando acciones operativas en la jurisdicción cuando fue atacado con arma de fuego por dos sujetos de identidad desconocida. Los agresores se desplazaban a bordo de un automóvil y, tras efectuar los disparos, huyeron con rumbo desconocido.

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Personal de la Unidad de Emergencia (Uneme) de Ventanilla tomó conocimiento del ataque mediante una alerta de la Central 105 y acudió al lugar. El policía herido fue trasladado de emergencia a un nosocomio de Ventanilla para recibir atención médica.

Policía fue herido en el mentón y brazo

Según la información recabada por los agentes, Tavara Colchado sufrió heridas por proyectil de arma de fuego en el mentón y el brazo izquierdo.

El efectivo fue atendido inicialmente por personal médico en Ventanilla. Posteriormente, debido a la naturaleza de sus lesiones, se dispuso su traslado al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz, en Jesús María.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, el suboficial superior se encontraba estable al momento de ser derivado al establecimiento policial.

Buscan identificar a los atacantes

Tras el ataque, la Policía inició las acciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar a los dos sujetos que participaron en el ataque.

Las primeras informaciones señalan que los agresores escaparon en un vehículo luego de disparar contra el agente. Las investigaciones estarán a cargo de las unidades policiales correspondientes, mientras se busca establecer el móvil del ataque y determinar si este estuvo relacionado con la labor que realizaba el efectivo en la zona.