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¿Por qué la tragedia en Nepal volvió tendencia a Yungay en Perú? El catastrófico evento que recordó el aluvión de 1970

Las comparaciones con la reciente emergencia en Nepal se multiplican, aunque las condiciones de ambos eventos fueron diferentes; el desastre de Yungay sigue siendo uno de los más trágicos de la historia peruana.

Yungay vuelve a ser un tema de conversación tras el reciente desastre en Nepal, recordando la tragedia de 1970 cuando un alud glaciar sepultó la ciudad peruana.
Yungay vuelve a ser un tema de conversación tras el reciente desastre en Nepal, recordando la tragedia de 1970 cuando un alud glaciar sepultó la ciudad peruana. | Foto: Andina/EFE/Composición LR
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Yungay volvió a ser mencionada en redes sociales y conversaciones sobre desastres de origen glaciar tras la reciente tragedia ocurrida en Nepal. La referencia llevó nuevamente la atención hacia el 31 de mayo de 1970, cuando un terremoto de magnitud 7,9 desencadenó el desprendimiento de una enorme masa de hielo y roca del nevado Huascarán que terminó sepultando la antigua ciudad ancashina.

El desastre de Yungay es considerado uno de los episodios más devastadores asociados a una avalancha glaciar en la historia del Perú. La masa descendió desde el Huascarán, recorrió alrededor de 16 kilómetros en pocos minutos y alcanzó velocidades extremas antes de cubrir la ciudad con lodo, rocas y escombros. La reciente emergencia en Nepal reactivó las comparaciones por la presencia de hielo, roca y flujos de gran movilidad, aunque ambos eventos ocurrieron bajo condiciones distintas.

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Así fue el aluvión de Yungay que descendió desde el Huascarán en pocos minutos

El terremoto del 31 de mayo de 1970 desestabilizó la cornisa occidental del pico norte del Huascarán y provocó el desprendimiento de un bloque de hielo y roca de aproximadamente 800 metros de ancho. La masa cayó cerca de 900 metros antes de impactar contra zonas inferiores del glaciar y continuar su descenso hacia el valle.

El volumen inicial se estima entre 15 y 20 millones de metros cúbicos, pero aumentó al incorporar agua, morrenas y sedimentos durante el recorrido. Los estudios estiman que el flujo final superó los 50 millones de metros cúbicos y alcanzó velocidades de entre 280 y 400 km/h. En apenas tres o cuatro minutos descendió más de 3.000 metros de altitud y recorrió aproximadamente 16 kilómetros.

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Yungay quedó sepultada y miles de personas murieron tras el desastre de 1970

Durante años se consideró que el Cerro de Campanario podía ofrecer una barrera natural frente a un eventual aluvión. Sin embargo, la energía del flujo fue suficiente para superar la elevación y avanzar hacia la ciudad. Yungay quedó cubierta por una capa de lodo y bloques de roca que alcanzó varios metros de espesor.

Se estima que unas 20.000 personas fallecieron en el área inmediata de Yungay. Entre los sobrevivientes estuvieron quienes consiguieron llegar a las partes elevadas del cementerio, construido sobre una antigua huaca. La magnitud de aquella tragedia convirtió al desastre de 1970 en uno de los episodios más recordados de la historia reciente del país.

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