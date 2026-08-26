Corte de Sullana evalúa medidas preventivas ante eventual impacto del fenómeno El Niño

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, se reúne con el diputado Eduardo Enrique Castillo Rivas y representantes de diversas instituciones para evaluar acciones preventivas ante un eventual impacto del fenómeno El Niño, que podría afectar las instalaciones judiciales y la atención de los procesos.

Durante la reunión, el titular de la corte expresa la necesidad de fortalecer las medidas de prevención para garantizar la continuidad del servicio de justicia. Por su parte el diputado Castillo Rivas viene brindando su apoyo y expresa que se realizarán las gestiones necesarias para el desarrollo de un plan de contingencia.

En el encuentro participanJavier Vásquez, coordinador del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda de Piura, Manuel Irigoyen, gerente general de EPS Grau y Richard Rodríguez, representante de la Oficina Nacional de Seguridad y Vivienda, así como el administrador distritos Reinaldo Elías Silva y Percy Gonzaga Correa administrador de la Unidad de Flagrancia, con quienes se coordinan acciones conjuntas.