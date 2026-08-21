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Sociedad

Renovación del Campo de Marte vuelve a proceso de contratación tras más de 80 días de paralización

La intervención permanece detenida desde hace más de dos meses y mantiene cercadas varias zonas del parque. INVERMET informó que otorgó la buena pro a un consorcio que deberá elaborar el expediente técnico y ejecutar los trabajos pendientes.

La renovación del Campo de Marte en Jesús María sigue paralizada, con obras detenidas por más de 80 días, lo que afecta a los vecinos y limita el acceso al parque.
La renovación del Campo de Marte en Jesús María sigue paralizada, con obras detenidas por más de 80 días, lo que afecta a los vecinos y limita el acceso al parque. | Difusión
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La renovación del Campo de Marte continúa sin concluir y mantiene parcialmente restringido uno de los principales espacios públicos de Jesús María. Las obras permanecen paralizadas desde hace más de 80 días, mientras vecinos reclaman que se reactive el proyecto debido a las dificultades que genera el cierre de varios sectores del parque.

Los trabajos comenzaron en noviembre y contemplaban la renovación de áreas verdes, además de la habilitación de espacios destinados a mascotas. El proyecto tenía un plazo de ejecución de 180 días; sin embargo, la intervención quedó inconclusa y algunas zonas permanecen cercadas, con desmontes y áreas verdes deterioradas.

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El cierre también afecta a los vecinos que utilizaban el Campo de Marte como ruta peatonal entre las avenidas Salaverry y La Peruanidad. El parque, de aproximadamente 122.000 metros cuadrados de áreas verdes, es utilizado diariamente para actividades deportivas, familiares y recreativas.

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INVERMET anuncia nuevo proceso para retomar las obras

Ante la paralización, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), informó que inició un nuevo proceso para garantizar la continuidad del proyecto.

Según el comunicado difundido este jueves 20 de agosto, se otorgó la buena pro al Consorcio Campo de Marte, que tendrá a su cargo la elaboración del expediente técnico y la ejecución de los trabajos que aún están pendientes.

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La nueva contratación contempla tanto la elaboración del expediente como la ejecución de las obras y la recuperación de las áreas verdes. INVERMET señaló que el esquema busca reactivar y acelerar la intervención bajo una ejecución planificada y supervisada.

La entidad no precisó en el comunicado una nueva fecha de culminación de los trabajos, por lo que los vecinos todavía esperan conocer cuándo volverán a ingresar las cuadrillas y cuál será el nuevo plazo para completar la renovación.

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Proyecto busca estar listo para visita del papa León XIV

Uno de los objetivos planteados por INVERMET es culminar la intervención antes de la visita del papa León XIV a Lima, prevista para noviembre. La entidad señaló que esta nueva etapa permitirá avanzar con la renovación del parque de cara a la llegada del pontífice.

Mientras tanto, los sectores cercados continúan limitando el tránsito y el uso regular del Campo de Marte. Los vecinos esperan que el nuevo proceso permita finalmente concluir una obra que permanece inconclusa y recuperar el espacio para las actividades recreativas de la población.

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