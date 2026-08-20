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Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
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Réplica sacude nuevamente Ayacucho: sismo de magnitud 4,2 remeció Coracora, según IGP

Ayacucho experimentó una réplica de magnitud 4,2 el 20 de agosto tras un sismo de 7,2 horas antes. El epicentro se localizó en Coracora, Parinacochas.

Réplica de 4,2 en Ayacucho
Réplica de 4,2 en Ayacucho
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¡Vuelve a temblar Ayacucho! Una réplica de magnitud 4,2 se registró este jueves 20 de agosto, tras el terremoto de magnitud 7,2 ocurrido horas antes en la región. Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento tuvo nuevamente como epicentro la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, y se registró a una profundidad de 108 kilómetros. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un eventual desastre.

Réplica de 4,2 sacudió Ayacucho, por segunda vez.

Réplica de 4,2 sacudió Ayacucho, por segunda vez.

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