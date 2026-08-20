Frontis del Palacio de Justicia en Cusco sufre rajadura tras sismo de 7,2 en el sur de Ayacucho

Rajadura en el frontis del Poder Judicial de Cusco | Foto: Luis Álvarez / La República

Rajadura en el frontis del Poder Judicial de Cusco | Foto: Luis Álvarez / La República

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El sismo de magnitud 7,2 que tuvo su epicentro en la localidad de Coracora, provincia de Parinacochas, al sur de Ayacucho, también se sintió en otras regiones del país. Una de ellas es Cusco, donde el movimiento telúrico generó una rajadura en la fachada del Palacio de Justicia, ubicado en la avenida El Sol, cerca de la Plaza Mayor.

La grieta se produjo de forma vertical y abarca desde el techo hasta los cimientos de la infraestructura. Un representante de la subgerencia de prevención de riesgo de Cusco indicó que la aparente fisura es una junta de dilatación y no genera peligro, según pudo conocer La República.

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La fisura puede ser observada desde los cimientos hasta lo más alto de la infraestructura

No se reportan heridos ni víctimas mortales

Tras el sismo reportado a la 1.00 p. m., el alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, se trasladó hasta la plaza de la ciudad, al igual que otros ciudadanos que buscaron ponerse a buen recaudo.

Desde este punto, la autoridad señaló que el movimiento fue percibido con una intensidad fuerte entre los ciudadanos, pero descartó que se hayan registrado heridos o víctimas mortales. "No tenemos (personas lesionadas), daños estructurales grandes tampoco hay. Me dicen que hay una fisura en el Poder Judicial. Más allá de eso no tenemos otro reporte", indicó en sus primeras declaraciones.

No se suspenderán actividades en Plaza Mayor

El alcalde también descartó que vayan a suspender las actividades programadas para hoy en la plaza de Cusco debido al enfrentamiento deportivo que tendrán esta noche el club Cienciano y Botafogo de Brasil por la Copa Sudamericana. En la zona, se instalará una pantalla gigante para que la población pueda ver el encuentro.

“No tiene porque suspenderse porque este espacio de la Plaza Mayor es el más seguro porque es abierto”, explicó. No obstante, reconoció que, en caso ocurra un sismo de gran magnitud, sí podría ser devastador para la ciudad imperial porque la mayoría de casas son de adobe y no resistirían.