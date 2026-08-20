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Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
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Sismo de 7,2 en Ayacucho: No se reporta daños hasta el momento, según jefe del Indeci

El movimiento que remeció esta tarde el sur de Ayacucho no ha generado víctimas mortales ni heridos por el momento, según la máxima autoridad de Defensa Civil.

Sismo en Ayacucho
Sismo en Ayacucho | Composición LR
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El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, confirmó que hasta el momento no se reportan daños tras el sismo de magnitud 7,2 registrado esta tarde en Ayacucho. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, al sur de la región.

Vásquez señaló que permanece en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitoreando los impactos que pudo haber dejado el sismo alrededor de esta zona, con apoyo de personal ubicado cerca del territorio afectado.

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“Hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño, sin embargo, estamos tratando de buscar información de los lugares más cercanos porque son caseríos que están alejados, tanto en Ayacucho e Ica, con la finalidad ver si hubo algún daño en la población”, declaró en RPP.

PUEDES VER: Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2 remeció Coracora esta tarde, según IGP

lr.pe

La zona afectada es vulnerable

El jefe del Indeci también detalló que el área donde se registró el epicentro del sismo es altamente vulnerable debido a los insumos con que se construyeron las viviendas.

“Normalmente, son de material rústico y son mas propensas a colapsar ante situaciones de movimiento sísmico", señaló. A esto se sumaría las características propias del suelo en la región.

Indeci pide estar prevenidos ante sismos

Vásquez aprovechó la ocasión para reiterar el llamado a la ciudadanía de estar alertas porque los temblores pueden ocurrir a cualquier hora y sin diferenciar el lugar.

“Es momento de recordar a la población que en cualquier momento puede ocurrir un sismo, en cualquier lugar del país, así que debemos estar preparados. En cuanto tengamos reportes sobre lo ocurrido en Ayacucho, estaremos informando”, precisó.

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