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Cierre temporal en la av. Brasil por concierto de aniversario de Pueblo Libre: conoce las rutas alternas

El cierre vehicular comprende las cuadras 1, 2 y 3 de la avenida General Manuel Vivanco, en su intersección con la avenida Brasil, debido a las actividades por el aniversario de Pueblo Libre.

Durante este cierre, se restringirán tramos de la avenida General M. Vivanco y parte de la calle Antonio Polo.
Durante este cierre, se restringirán tramos de la avenida General M. Vivanco y parte de la calle Antonio Polo. | Foto: composición LR/Difusión
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La Municipalidad de Pueblo Libre anunció un plan de desvío vehicular por el Concierto de Gala que se realizará con motivo del 469° aniversario del distrito. Las restricciones estarán vigentes desde las 8:00 a. m. del jueves 20 de agosto hasta las 8:00 a. m. del lunes 24 de agosto, con el objetivo de facilitar la circulación y el desarrollo de las actividades programadas.

Durante este periodo, los conductores deberán considerar el cierre temporal de determinados tramos viales ubicados en la zona donde se desarrollará la celebración. La comuna recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar las rutas alternas establecidas para evitar inconvenientes durante el recorrido.

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Cierre vehicular en Pueblo Libre: ¿qué calles estarán restringidas por el concierto de gala?

El cierre comprende la avenida General M. Vivanco, específicamente las cuadras 1, 2 y 3, cercanas al óvalo en la avenida Brasil. También se contempla una restricción en parte de la calle Antonio Polo, cerca de la intersección con el jirón José Santiago Wagner. Estos puntos aparecen señalados como zonas de cierre en el mapa difundido por la Municipalidad de Pueblo Libre.

En el mapa difundido por la comuna, los sectores afectados aparecen delimitados con colores rojo y amarillo, mientras que las rutas habilitadas para rodear el área están marcadas con flechas magenta. De esta manera, los conductores pueden identificar los puntos de desvío antes de ingresar al perímetro del evento.

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Entre las rutas alternas se incluyen la avenida Antonio José de Sucre y la avenida Manuel Cipriano Dulanto, que permitirán a los conductores rodear la zona restringida durante el evento.

Entre las rutas alternas se incluyen la avenida Antonio José de Sucre y la avenida Manuel Cipriano Dulanto, que permitirán a los conductores rodear la zona restringida durante el evento.

Rutas alternas para conductores durante el cierre de avenidas en Pueblo Libre

Los conductores podrán utilizar las siguientes rutas para rodear la zona restringida:

  • Primera alternativa: tomar la avenida Antonio José de Sucre hacia el sur.
  • Girar a la izquierda en el jirón Cabo Nicolás Gutarra y avanzar hacia el este.
  • Continuar hasta la avenida Brasil y girar a la izquierda en dirección norte.
  • Tomar la calle Antonio Polo hacia el oeste hasta llegar a la avenida General Manuel Cipriano Dulanto.
  • Girar a la derecha en la avenida José Leguía y Meléndez y continuar hacia el noroeste.
  • Finalmente, tomar la avenida Paso de los Andes hacia el este para reincorporarse al recorrido.

Como ruta alternativa, los conductores también pueden utilizar la avenida Manuel Cipriano Dulanto para desplazarse entre la avenida Brasil y la avenida Antonio José de Sucre, debido a que gran parte de esta vía permanece habilitada para el tránsito.

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