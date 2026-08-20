¡Familias unidas, abrazadas y desprendimientos de rocas! Las imágenes que exponen el intenso terremoto de 7.2 en Ayacucho

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El Instituto Geofísico del Perú informó un significativo sismo de 7,2 grados en Ayacucho, con epicentro en Parinacochas y se sintió en varias regiones del país. Numerosos habitantes mostraron cómo se desarrolló el angustioso fenómeno y sus consecuencias.

Aparecen imágenes iniciales del potente sismo en Ayacucho de 7,2

El 20 de agosto, por la tarde el Instituto Geofísico del Perú comunicó un terremoto de 7,2 grados, centrado en Parinacochas a 108 kilómetros de profundidad.

Residentes de la zona proporcionaron los primeros informes, testificando la intensidad del temblor.

Publicadas en redes y otros medios, las imágenes muestran a familias con miedo que se abrazaban en las calles mientras evacuaban.

Hasta el momento, las autoridades de Ayacucho esperan confirmar si hubo derrumbes de viviendas que las imágenes iniciales aún no revelaron.

No obstante, los reportes iniciales indican que las laderas montañosas sufrieron mayores daños con deslizamientos de tierra y rocas, creando una densa nube de polvo. Los pobladores estaban cautelosos observando cómo las alturas del área se oscurecían.

Según el INDECI, el sismo se percibió de moderada a fuerte intensidad en lugares como Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda y otros en la provincia de Parinacochas (Ayacucho); además de Nazca (Ica).

El fenómeno fue percibido como moderado en zonas de Ica y Pisco, y de manera leve en distritos de Apurímac y Moquegua.