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"Tienen un rosario de investigaciones": PNP cuestiona a la Fiscalía por la liberación de acusados de doble homicidio en Piura

La Divincri sostiene que los tres investigados acumulan 67 investigaciones fiscales y cuestiona que diversos elementos recopilados por la PNP no hayan sido considerados.

Los investigados, conocidos como Conejo, Nena y Tanos, fueron detenidos tras ser identificados por cámaras de seguridad, pero continuarán el proceso en libertad, según la decisión judicial.
Los investigados, conocidos como Conejo, Nena y Tanos, fueron detenidos tras ser identificados por cámaras de seguridad, pero continuarán el proceso en libertad, según la decisión judicial. | Foto: Almendra Ruesta/URPI LR
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El jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares, cuestionó la liberación de tres sujetos investigados por el asesinato de una pareja ocurrido el 29 de julio en una picantería del distrito de Castilla. La Policía sostiene que durante el proceso no se habrían considerado todos los elementos reunidos en la investigación y anunció que presentará una queja para que se evalúe la actuación del Ministerio Público y del juez involucrado en la decisión.

Los investigados son Andy G. F. V., alias Conejo; Víctor M. M. A., alias Nena; y Angelo S. M. A., alias Tanos. Los tres fueron detenidos cuando se desplazaban en una camioneta por inmediaciones del asentamiento humano La Primavera. De acuerdo con la PNP, cámaras de seguridad permitieron identificar las características y la placa del vehículo presuntamente utilizado en el crimen. Posteriormente, se solicitó prisión preventiva contra los implicados, pero continuarán el proceso en libertad.

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Divincri Piura señala presuntas irregularidades durante investigación por doble homicidio

El coronel Javier Méndez, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, sostuvo que se habrían presentado irregularidades durante el procedimiento. Según indicó, el representante del Ministerio Público no pidió el informe policial completo y únicamente solicitó una copia de los actuados. También afirmó que no se habrían considerado amenazas, advertencias y un presunto seguimiento realizado contra una de las víctimas desde el 13 de junio, información que la Policía asegura haber corroborado mediante la revisión de un teléfono incautado.

Méndez también cuestionó un contrato de alquiler presentado por la defensa respecto del vehículo vinculado con el crimen. Según la versión policial, el documento, fechado el 28 de julio, no habría pasado por un control biométrico y presentaría una firma diferente a la del titular, quien murió el 2 de agosto en un accidente de tránsito. La PNP sostiene además que dispone de imágenes de videovigilancia que mostrarían a los investigados utilizando dicho vehículo el 15 de julio.

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PNP revela número de investigaciones que registran los tres acusados

El jefe de la Divincri detalló los antecedentes de investigaciones fiscales atribuidos a los tres implicados. De acuerdo con la información policial, alias Conejo registra 43 investigaciones fiscales y anteriormente ingresó al penal de Challapalca. Por su parte, alias Nena acumula 10 investigaciones ante el Ministerio Público, mientras que alias Tanos registra otras 14.

Ante estos antecedentes y los elementos recopilados durante las diligencias, Méndez manifestó que la Policía cuestiona el procedimiento que permitió que los tres investigados afronten el caso en libertad. Daniel Jares anunció que presentarán una queja para solicitar que se investigue la actuación de los operadores de justicia involucrados. Los señalamientos sobre irregularidades corresponden a la versión proporcionada por las autoridades policiales.

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