Manongo Mujica: “En Perú hay una sofisticación cultural que muchos países no tienen y la política se ha olvidado de que somos herederos de una gran cultura”

Desde su fundación en 1984, la banda Perujazz se ha posicionado como un absoluto referente de la música peruana contemporánea. Su mérito mayor, de los muchos que tiene, es haber unido la gran variedad de la música peruana en un sonido único con el que cualquier persona se puede identificar. Perujazz acaba de regresar de una exitosa gira europea, presentará un nuevo álbum y cerrará su ciclo musical con un concierto, Perujazz-40 años de fusión viva, en el Gran Teatro Nacional el próximo 15 de octubre. La República conversó con uno de sus fundadores, Manongo Mujica.

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-Algo que siempre me ha llamado la atención de Perujazz es la exigencia física al ejecutar los temas. Imagino que ese ha sido un factor importante para cerrar este ciclo maravilloso de 40 años.

-Sí, exactamente. Hemos llegado a una edad, sobre todo Jean Pierre y yo, en que nuestros cuerpos ya no son los cuerpos de un músico de 30 años o de 40 años. Los dos tenemos por encima de 70 y ya realmente hemos cerrado, como bien dices tú, maravilloso. Además, acabamos de regresar de una gira por Europa que ha sido muy exigente en lo físico para nosotros.

-Y este cierre viene con nuevo proyecto. Con Perujazz en vivo - 2023 Gira Europea.

-Es un disco que fue grabado justamente en la gira anterior a Europa. Ahí están los mejores conciertos en Londres, en Viena, en Berlín, en París, en Madrid, en Barcelona. Es un disco que ha sido producido por Munster Records, que es una compañía madrileña que recupera grupos, sobre todo latinoamericanos, y tiene distribución internacional. Es un LP de lujo. Me parece una manera fantástica después de una gira por Europa y hemos sentido realmente el calor del público, sobre todo en Budapest, en Copenhague, en los cientos de personas ahí gritando y bailando con Perujazz. Qué más podemos pedir si no cerrar estos maravillosos 40 años en el Gran Teatro Nacional.

-Cuando se forma Perujazz en 1986, ustedes ya venían con una sólida trayectoria musical. Siempre he pensado que el jazz no lo puede tocar cualquiera.

-Es verdad. Implica una entrega total. Recuerdo una discusión que tuve con Chocolate Algendones en donde él odiaba hacer los bis y el público europeo siempre te pide un bis al final. Y Choco me decía: yo te invito a mi casa, te doy la mejor comida, los temas más exquisitos y me pides más. ¿Qué es eso, Manuel? Eso es glotonería. Yo no me presto a la glotonería europea. Yo me muero en el escenario tocando, vuelvo a nacer; tú también te mueres, vuelves a nacer y quieren más. ¿Qué es esto de querer más? Ahí yo me di cuenta del nivel de exigencia, porque la estructura para los jazzistas es simplemente eso, una estructura. Después, el valor está en los solos, el valor está en la dinámica y en el estado mismo de la hora. Entonces, si tu antena y tu capacidad de escucha no están en esa intensidad, simplemente no pasa, no ocurre. Es una entrega total en donde mueres y renaces, y al mismo tiempo es un riesgo, es un riesgo tremendo hacer ese tipo de salto al vacío que te exige el jazz.

-El nombre de la banda lo dice todo. Es un homenaje al Perú. ¿Fue la naturaleza plástica del jazz la que los hacía dialogar con la variedad musical peruana?

-Cada uno de nosotros ha descubierto un Perú único. Yo lo descubrí a través del paisaje, del desierto en mi caso particular, pero no te olvides de que Chocolate era un santero y para él la búsqueda del ritmo o la búsqueda del estar presente estaba vinculada con la santería, con las religiones yoruba y yemanyá, y de todo este panteón de energías del espacio. Entonces, el esoterismo de Chocolate con mi búsqueda también de escucha profunda, más lo de Jean-Pierre con el rock y la psicodelia, de hacer que su saxo sonara como la guitarra de Jimi Hendrix, y el rigor de Enrique Luna en el bajo, nos dieron una personalidad.

1984. Perujazz: Manongo Mujica, Julio ´Chocolate´ Algendones, Enrique Luna y Jean Pierre Magnet. En 1986, Perujazz empezó su proyección internacional. Foto: Difusión.

-¿Cómo era esa personalidad?

-No queríamos un sonido convencional, no queríamos ser una copia de los Estados Unidos ni de Europa. Aspirábamos a un swing peruano basado en los festejos, en los landós, en los cantos chamánicos amazónicos o en los colores de la selva. En esa época, éramos un cuarteto muy especial porque había un saxofón que hacía las melodías y las improvisaciones espaciales, dos percusionistas y un bajista. Los cuatro nos preguntábamos cómo suena el Perú. Cómo suena ancestralmente, cómo suena cuando llegan los españoles, cómo suena en la colonia, cómo suena ahora el Perú contemporáneo. Nos preguntábamos también cómo unes la marinera al blues, cómo unes el landó al bebop, cómo unes un festejo al free jazz. En esa época, acuérdate, no había fusión. Entonces, si algún mérito tiene Perujazz en estos 40 años, es que hemos sido pioneros en crear un lenguaje basado en fusionar géneros aparentemente divergentes. Hemos logrado hacer una estética de un mosaico que es el Perú desde diferentes etnias.

-Con lo que dices, la cultura une.

-Nunca hemos perdido la visión de que este es un país que tiene una naturaleza extraordinaria y que es desde esa naturaleza y desde esas contradicciones del Perú, que son varios Perú, porque no se puede hablar de un Perú unido, ni mucho menos, porque es un país fragmentado, que se presenta una propuesta que te llama desde la escucha a unir esas partes perplejas de asombro.

-Para ti, ¿a qué suena Perú hoy?

-Hay una contradicción visceral en mis palabras, porque, por un lado, el paisaje peruano te da la posibilidad de acercarte en silencio a absorber la influencia del paisaje sonoro, desde los vientos maravillosos del desierto hasta los ríos del Urubamba, hasta los sonidos de la naturaleza en la selva. Pero, por otro lado, hay un Perú caótico, un Perú mezquino, un Perú miserable, un Perú que no escucha al otro, un Perú que no admite las diferencias, un Perú sordo, un Perú cruel, un Perú arrogante. Entonces, cada una de estas partes conforma un lado de la personalidad más externa, pero también escucho simultáneamente un Perú de la esencia, un Perú en donde todo eso le es ajeno y que creo que es más grande en el fondo que toda esta coyuntura absolutamente irracional. Como si fuéramos un país mágico que no cree en el raciocinio importado de Europa.

En la actualidad. Julio Zavala, M. Mujica, César ‘Pudy’ Ballumbrosio, J.P. Magnet y Andrés Prado. Foto: Difusión.

-Pese a esta realidad, se está produciendo mucho, a nivel de arte y cultura, en la actualidad.

-Si algo valoro en este país es la increíble creatividad de los jóvenes y de las comunidades de todo tipo. Mira lo que ha pasado con el arte de la Amazonía. La Bienal de Venecia de este año tiene a la señora Sara Flores, que hace un arte shipibo fuera de serie. El mundo recién está descubriendo el arte amazónico. En el mundo hay una especie de despertar, así como despertó hace algunos años a los sabores exquisitos de todas las regiones del Perú. Ahora todos saben que no se come mejor en ningún país del mundo como en Perú, quizá también se están dando cuenta de que ningún país suena tan diverso y pluriculturalmente como el nuestro.

-Hace un tiempo que conversamos, dijiste que si existe Perú en el mundo es por su cultura.

-Me reafirmo en eso. En Perú hay una sofisticación cultural que muchos países no tienen. La política se ha olvidado de que somos herederos de una gran cultura.

-En la historia del rock peruano, muchos señalan que Los Mad´s es la cúspide. Tú estuviste en Los Mad´s. Y Perujazz está considerado como una de las grandes bandas peruanas desde hace varias décadas. ¿Eres consciente de esa dimensión?

-El ego es un monstruo que se alimenta de fantasmas. No quisiera alimentar el ego, porque es un mal consejero y es un enemigo de los músicos. Pero igual agradezco que menciones mis inicios con Los Mad´s y mis finales con Perujazz. Creo que he tenido el privilegio simplemente de nacer en un país como Perú y conocer a músicos extraordinarios, como es el caso de Omar Aramayo, Chocolate Algendones, Andrés Prado, Jean Pierre Magnet, Julio Zavala, Pudy Ballumbrosio, Enrique Luna y tantos otros que han trabajado conmigo. Uno va absorbiendo influencias y uno se va enriqueciendo, además de la propia visión musical de uno. No quiero arrogarme ningún rol. Simplemente quiero agradecer que la vida me ha permitido tener una visión de lo que yo quiero musicalmente. Estas personas que te he mencionado han contribuido a que esta visión sea posible, sea realizable. Lo que tengo es un profundo agradecimiento por este país que me ha dado muchísimo y yo creo que ahora estoy en el momento de devolverle al país y al público lo que he recibido.

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Datos.

Entradas. En Teleticket. Desde S/ 30.

Música. Este viernes 2 de octubre, en la Alianza Francesa de Lima, Manongo Mujica presentará el proyecto escénico-musical El percusionista ciego, inspirado en el cuento “El descubrimiento de Oriana” de Omar Aramayo