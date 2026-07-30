El video que muestra un ataque contra Keiko Fujimori durante el desfile militar es falso: corresponde a un simulacro realizado en Moquegua

LO FALSO:

En redes sociales se difundió un video que muestra un ataque armado contra Keiko Fujimori durante el reciente desfile cívico-militar.

LO VERDADERO:

El video fue compartido fuera de contexto. En realidad, corresponde a un simulacro realizado durante el desfile cívico-militar en Moquegua para mostrar la respuesta de las fuerzas de seguridad ante un eventual ataque. Además, la mujer que aparece con la banda presidencial no es Keiko Fujimori.

En redes sociales se ha difundido un video que supuestamente muestra un ataque armado contra Keiko Fujimori durante un desfile cívico-militar. En las imágenes, el personal de seguridad abate al presunto atacante y pone a buen recaudo a la mandataria tras un intercambio de disparos. La publicación sostiene que se trata de un atentado real contra la presidenta peruana.

Al cierre de esta nota, el video con más interacciones estaba en Instagram, donde registra más de 4.800 "Me gusta" y 900 comentarios.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

El video presenta una inconsistencia cronológica que pone en duda la narrativa de la publicación. El registro fue difundido el 25 de julio de 2026, tres días antes de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia, el 28 de julio. Sin embargo, la mujer que aparece en las imágenes ya lleva la banda presidencial, un distintivo que solo podía portar después de su investidura, lo que evidencia una incoherencia temporal.

Post publicado el 25 de julio. Foto: Facebook

La mujer de las imágenes lleva una banda en el torso. Foto: Facebook

Para establecer el origen del video, se efectuó una búsqueda inversa que permitió localizar un video publicado por Radio Americana que también registró el desfile cívico-militar realizado en la ciudad de Moquegua. En esas imágenes se observa que la escena corresponde a un simulacro sobre la actuación de las fuerzas de seguridad ante un eventual ataque, por lo que no se trata de un hecho real.

Transmisión de Radio Americana. Foto: Facebook

Conclusión

En redes sociales circuló un video que fue presentado como un supuesto atentado contra Keiko Fujimori durante el desfile militar. Sin embargo, el análisis del registro, la búsqueda inversa y la revisión de otras grabaciones del evento permitieron establecer que el material corresponde a un simulacro de seguridad realizado durante el desfile cívico-militar de Moquegua para demostrar la actuación de las fuerzas de seguridad ante un eventual ataque. Por tanto, el video fue compartido fuera de contexto y no muestra un hecho real.