¿Habrá tsunami en Perú? Esto dice la Marina tras fuerte temblor de 4,8 en Lima hoy

Un sismo de magnitud 4.8 se registró frente a la costa de Lima este miércoles 19 de agosto, sin generar alerta de tsunami, según la Marina de Guerra del Perú. | Difusión

Un sismo de magnitud 4.8 se registró frente a la costa de Lima este miércoles 19 de agosto, sin generar alerta de tsunami, según la Marina de Guerra del Perú. | Difusión

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Un sismo de magnitud 4.8 se registró la madrugada de este miércoles frente a la costa de Lima. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó que el movimiento telúrico reúna las condiciones necesarias para generar un tsunami en el litoral peruano.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 5.28 a. m. y tuvo su epicentro a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia y región Lima. El sismo se produjo a una profundidad de 42 kilómetros.

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El Centro Sismológico Nacional indicó que el sismo alcanzó una intensidad de III en Lurín, por lo que fue percibido por habitantes de este distrito y otros sectores de Lima.

Marina descarta tsunami tras el sismo

Tras evaluar las características del movimiento, la DHN informó que el temblor de magnitud 4.8 no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

La entidad recordó que no todos los sismos registrados frente a la costa tienen capacidad para producir este tipo de eventos. Para que un terremoto pueda generar un tsunami deben presentarse determinadas condiciones relacionadas, entre otros factores, con su magnitud, profundidad y ubicación.

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¿Por qué Lima tiene alto riesgo sísmico?

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Por ello, los movimientos telúricos forman parte de la dinámica natural del territorio y las autoridades mantienen el llamado a fortalecer las medidas de prevención.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el elevado riesgo sísmico de Lima y Callao debido al prolongado silencio sísmico frente a la capital. Según sus explicaciones, esta zona podría registrar en el futuro un terremoto de gran magnitud, incluso superior a 8,5, con posibilidad de generar un tsunami.

La profundidad influye en cómo se percibe un sismo

Tavera también ha explicado que la profundidad del epicentro influye en la manera en que las ondas sísmicas se propagan y son percibidas por la población.

Los sismos superficiales pueden concentrar sus efectos en zonas más próximas al epicentro, mientras que aquellos registrados a mayor profundidad pueden ser percibidos a grandes distancias, aunque con menor intensidad.

El especialista ha utilizado el ejemplo de una linterna para explicar este fenómeno: cuanto más lejos se encuentra la fuente de luz de una superficie, mayor es el área que puede iluminar. De manera similar, la profundidad de un sismo puede modificar el alcance con el que sus ondas son percibidas.

Ante la actividad sísmica del país, las autoridades recomiendan mantener identificadas las zonas seguras de viviendas, centros de trabajo y espacios públicos, además de contar con una mochila de emergencia y participar en los simulacros de evacuación.