Un fenómeno geológico contagioso que se propaga entre las placas tectónicas provocaría terremotos y tsunamis

La subducción es un proceso geológico donde una placa tectónica se hunde debajo de otra. Foto: iStock

La subducción es un proceso geológico donde una placa tectónica se hunde debajo de otra. Foto: iStock

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La subducción, proceso geológico en el que una placa tectónica se hunde bajo otra, es considerada la responsable de los terremotos más intensos y tsunamis devastadores. Un estudio presenta pruebas de que esta actividad puede extenderse entre placas como un fenómeno contagioso, al saltar de una placa oceánica a otra y dar paso a nuevas zonas de riesgo sísmico.

Esta hipótesis, que hasta ahora resultaba difícil de comprobar, fue analizada por investigadores de la Universidad de Durham, en Inglaterra. A partir de registros geológicos del este de Asia, los expertos detectaron una secuencia de eventos que sugiere que una zona de subducción ya existente puede inducir el inicio de otra en una placa vecina, alterando su estabilidad.

El contagio por subducción

El fenómeno describe cómo una zona activa de hundimiento de placas puede influir en áreas adyacentes, al generar nuevas zonas de subducción. Es decir, no se trata de un movimiento espontáneo, sino de una reacción en cadena entre placas oceánicas. El término fue adoptado debido a la forma en que el fenómeno salta de una región a otra, como si se tratara de una infección geológica.

Los Andes se formaron a partir de la convergencia de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Foto: Universal History Archive

Este mecanismo puede explicar cómo se originó el actual Anillo de Fuego del Pacífico, una franja sísmica que abarca desde Alaska hasta el sur del océano Índico. Según el estudio, hace 260 millones de años, las zonas de subducción en los antiguos océanos Tetis y asiático impulsaron la creación de nuevas líneas de hundimiento en la placa del Pacífico, que ha descendido desde entonces.

"El acto moribundo de esos océanos que cerraban podría haber sido infectar la placa del Pacífico y comenzar su subducción hacia el oeste bajo el continente asiático", afirmó Mark Allen, autor principal del estudio y geólogo de la Universidad de Durham, en Inglaterra. "De una forma u otra, ha ido descendiendo desde entonces”.

Evidencias del fenómeno geológico

Los investigadores identificaron una pista clave: la anomalía Dupal, un patrón geoquímico propio del antiguo océano Tetis. Esta huella fue encontrada en rocas volcánicas del Pacífico occidental, lo que sugiere que materiales tectónicos cruzaron los límites entre placas, generando una nueva zona de subducción.

"Es como encontrar la huella digital de alguien en una escena del crimen”, afirmó Allen al explicar la conexión entre ambos océanos.