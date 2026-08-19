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Detienen a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua con orden de captura internacional en Piura

Los detenidos, Leonardo la 'Caracas' Camejo y Ramsés 'Gocho Alember' Contreras, fueron interceptados en una miniván. La intervención ocurrió en la carretera Panamericana Norte.

La Policía Nacional detuvo a dos presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua
La Policía Nacional detuvo a dos presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua | Composición LR | Policía Nacional del Perú
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Dos presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidos en Piura cuando, según la Policía Nacional, intentaban llegar a Ecuador para continuar su viaje hacia Colombia. Ambos contaban con una orden de captura internacional por su presunta participación en un secuestro con subsecuente homicidio ocurrido en Chile.

Los intervenidos fueron identificados como Leonardo Camejo Cassiani, de 28 años, alias la 'Caracas', y Ramsés Contreras Cárdenas, de 19 años, conocido como 'Gocho Alember'. Ambos fueron ubicados la mañana del martes 18 de agosto mientras se trasladaban en una miniván de transporte público con dirección a Tumbes.

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La intervención se produjo en el kilómetro 128 de la carretera Panamericana Norte, cerca de la caleta El Ñuro, en la provincia de Talara. De acuerdo con el reporte policial, los sospechosos habían pasado la noche en Catacaos y posteriormente continuaron su desplazamiento hacia la frontera norte.

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Eran buscados por Interpol

Los agentes trasladaron a los intervenidos hasta la comisaría de Los Órganos, donde se confirmaron sus identidades y la requisitoria internacional que pesaba sobre ellos.

Según la información policial, Camejo Cassiani y Contreras Cárdenas eran buscados por las autoridades internacionales por los presuntos delitos de secuestro y homicidio, en agravio de Carlos Luciano Silva Guzmán.

La investigación en Chile los vincula con la organización denominada Los Piratas del Tren de Aragua, una presunta célula criminal que habría operado en distintas zonas del norte y centro de ese país.

La Policía peruana deberá realizar las coordinaciones correspondientes con las autoridades chilenas y los organismos internacionales para continuar con el procedimiento relacionado con la orden de captura.

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Operativo en la Panamericana Norte

La intervención fue ejecutada por agentes del Destacamento de Protección de Carreteras de Los Órganos, en coordinación con personal del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra el Crimen Organizado de Piura y de la Dirección General de Inteligencia de Lima.

Los agentes habían recibido información que permitió identificar el desplazamiento de los dos extranjeros por el norte del país. De acuerdo con las pesquisas preliminares, su objetivo era cruzar hacia Ecuador y posteriormente dirigirse a Colombia.

La captura evitó que ambos sospechosos continuaran su ruta fuera del territorio peruano. Las autoridades mantienen las diligencias para establecer su situación legal y concretar las acciones correspondientes con Chile, país que los requiere por la investigación relacionada con el secuestro y homicidio.

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