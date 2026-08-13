Piura: Defensoría del pueblo realiza seguimiento ante afectación de viviendas por fuertes vientos en Canchaque

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La Oficina Defensorial de Piura realizó acciones de seguimiento ante los fuertes vientos registrados el 12 de agosto en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, que habrían ocasionado afectaciones en aproximadamente 150 viviendas del distrito y caseríos cercanos.

Como parte de las actuaciones defensoriales, la Oficina Defensorial de Piura se comunicó con el Secretario Técnico de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Canchaque, quien informó sobre las viviendas afectadas y señaló que la municipalidad viene realizando el empadronamiento de las familias afectadas y el llenado de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), a fin de determinar las necesidades de la población y gestionar el requerimiento de bienes de ayuda humanitaria ante el Gobierno Regional de Piura.

Asimismo, la Oficina Defensorial de Piura se comunicó con el director de la Subregión de Salud Morropón-Huancabamba, quien informó que, hasta el momento, no se habían reportado personas heridas o lesionadas como consecuencia de los fuertes vientos. Esta información fue confirmada por el jefe del Centro de Salud de Canchaque.

Ante esta situación, la Oficina Defensorial de Piura exhorta a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Canchaque y de la provincia de Huancabamba a adoptar, con carácter oportuno, las acciones necesarias para atender a las familias afectadas, culminar el empadronamiento y la evaluación de daños, así como gestionar y brindar la ayuda humanitaria que corresponda, priorizando la protección de las personas y familias que pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad.

La Oficina Defensorial de Piura continuará realizando el seguimiento de las acciones adoptadas por las autoridades competentes, considerando además que la ocurrencia de fuertes vientos puede presentarse en otras zonas altoandinas de la región Piura, por lo que resulta necesario fortalecer las medidas de prevención, preparación y respuesta ante este tipo de eventos.

La Defensoría del Pueblo recuerda a las autoridades que la atención oportuna de las emergencias y la protección de la población afectada constituyen una prioridad, especialmente frente a eventos que puedan poner en riesgo la integridad y las condiciones de vida de las familias.