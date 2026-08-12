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Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva para dos investigados

La jueza Lisset Alayo ordena siete meses de internamiento preventivo para Alejandro R.I. y Jhon R.R. en Piura por tenencia ilegal de armas y municiones.

Ambos individuos fueron capturados tras alertas vecinales sobre la presencia de personas armadas en el A.H. 8 de Diciembre de La Unión. Foto: difusión.
Ambos individuos fueron capturados tras alertas vecinales sobre la presencia de personas armadas en el A.H. 8 de Diciembre de La Unión. Foto: difusión.
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La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo, ordenó el internamiento preventivo por siete meses para Alejandro R.I. y Jhon R.R., quienes vienen siendo investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, respectivamente.

De esta manera, serán internados en el Establecimiento Penitenciario de Piura, bajo la medida de prisión preventiva, con el fin de asegurar su presencia en el desarrollo del proceso penal que afrontan.

PUEDES VER: Piura: dictan prisión preventiva a investigada por extorsión a dueño de pollería | piura | La República

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Ambas personas fueron intervenidas a inmediaciones del A.H. 8 de Diciembre de La Unión, luego de que moradores alertaran a los agentes policiales sobre dos sujetos que aparentemente portaban armas de fuego, quienes estuvieron previamente libando licor dentro de un bar, con la concurrencia de un número importante de personas, aumentando el peligro a la seguridad pública.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados e intervenidos. En el registro personal, los agentes les encontraron un revólver abastecido y dos artefactos explosivos.

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