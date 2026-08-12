Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva por tenencia de arma

La intervención se realizó en Piura el 5 de agosto, mientras ambos individuos esperaban en una moto taxi para entregar un arma. Foto: difusión.

La intervención se realizó en Piura el 5 de agosto, mientras ambos individuos esperaban en una moto taxi para entregar un arma. Foto: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo, dispuso la medida de prisión preventiva por el periodo de siete meses contra Alexis R.V. y Jesús C.C., quienes vienen siendo investigados por el presunto delito de tenencia compartida ilegal de municiones.

Según lo sustentado por el Ministerio Público en la audiencia, la intervención de ambas personas se realizó a las 11:30 de la noche del 5 de agosto, en el cruce de las avenidas Vice y Los Laureles, en Piura; estacionados en una moto taxi, a exteriores de locales comerciales, en altas horas de la noche, a la espera de entregar el arma, habrían manifestado: “ya perdí jefe”.

En la intervención, los agentes incautaron una réplica de arma de fuego tipo Glock, color negro, una cacerina abastecida con cinco municiones calibre 9x19, dos equipos celulares, además de una mototaxi de propiedad de uno de ellos.