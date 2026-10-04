Urresti sobre López Aliaga: “Sería inconstitucional que le den las credenciales”

El candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti, sostuvo que sería inconstitucional que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue las credenciales a Rafael López Aliaga. Durante una entrevista vía Exitosa, el postulante cuestionó el virtual triunfo del representante de Renovación Popular y puso en duda la legalidad de su asunción al cargo.

"sería inconstitucional que se le den las credenciales desde mi punto de vista, ¿qué decidirá el JNE? no lo sé", indicó.

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En esa misma línea, Urresti sostuvo que los problemas de delincuencia que afectan a la capital no encontrarán solución en el mediano plazo. De acuerdo con el candidato, las medidas proyectadas no tendrán el impacto esperado e indicó que la situación no mejorará durante el próximo mandato.

"Estoy convencido de que la seguridad de Lima no va a levantar en los próximos cuatro años. No veo yo por dónde pueda mejorar la seguridad ciudadana", señaló.

Resultados a boca de urna ubican a Renovación en primer lugar

El flash electoral de Datum ubicó a Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga, en el primer lugar de la elección para la alcaldía de Lima Metropolitana con un 31,2% de los votos emitidos a boca de urna.

El candidato superó por seis puntos a Francis Allison, quien obtuvo un 25,2% en la medición difundida tras el cierre de las mesas. El reporte situó a Carlos Bruce en el tercer lugar con un 15,9% y a Daniel Urresti en el cuarto puesto con un 8,7%.

Mientras la ciudadanía espera los primeros resultados oficiales de la ONPE, los simpatizantes de Renovación Popular preparan un balconazo en su local de Jesús María junto al diputado Aldo Bravo y otras figuras del partido.

Cabe señalar que López Aliaga postula a primer regidor en la lista de su agrupación y asumirá el cargo de alcalde si el JNE permite la reelección encubierta y resuelve otorgarle las credenciales.