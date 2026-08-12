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Estudiantes de Salitral conocen cómo funciona la Ruta de la Flagrancia

Estudiantes de la I.E. “19 de Junio” de Salitral participan en la visita guiada de la estrategia “Ruta de la Flagrancia” para conocer el sistema de justicia.

La actividad incluyó una escenificación de un caso de robo agravado, donde los 21 alumnos aprendieron sobre el proceso penal y la sentencia. Foto: difusión.
La actividad incluyó una escenificación de un caso de robo agravado, donde los 21 alumnos aprendieron sobre el proceso penal y la sentencia. Foto: difusión.
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Con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias de la comisión de un delito y acercarlos al sistema de justicia, 21 alumnos de la I.E. “19 de Junio” de Salitral participaron en una visita guiada de la estrategia “Ruta de la Flagrancia”.

Durante la jornada se realizó una escenificación de un caso de robo agravado, mediante la cual los escolares conocieron las diferentes etapas del proceso penal, desde la intervención inicial del presunto autor hasta la emisión de la sentencia, destacando el trabajo articulado de los operadores de justicia.

PUEDES VER: Presidente de la Corte de Sullana resalta independencia judicial en Día del Juez | sullana | La República

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De esta manera, la “Ruta de la Flagrancia” continúa generando espacios de orientación y aprendizaje para los estudiantes, permitiéndoles conocer de manera directa el funcionamiento del sistema de justicia y reflexionar sobre las consecuencias legales de cometer un delito.

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