Justicia itinerante: Juzgado de Paz Letrado de Huarango atenderá en El Porvenir
Este domingo 23 de agosto, el Juzgado de Paz Letrado de Huarango llevará a cabo una Campaña de Justicia Itinerante en El Porvenir, facilitando el acceso a servicios judiciales.
La población también podrá realizar consultas y seguimiento de sus expedientes, recibiendo información sobre el estado y trámite de sus procesos judiciales.
El Juzgado de Paz Letrado de Huarango, a cargo del Dr. Jheyson Arbaiza Rodríguez, realizará este domingo 23 de agosto una Campaña de Justicia Itinerante en el Centro Poblado El Porvenir, con el propósito de acercar los servicios de justicia a la población y facilitar el acceso a la orientación y atención judicial.
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La jornada se desarrollará de 9.30 a. m. a 1.00 p. m., en las instalaciones de la Municipalidad del Centro Poblado El Porvenir, en el marco de la Resolución Administrativa N.° 108-2026-P-CSJLA/PJ. El magistrado participará junto a su equipo de trabajo, brindando atención directa a los ciudadanos que requieran orientación o realizar algún trámite relacionado con sus procesos judiciales.
Durante la campaña se brindará atención y orientación al público en general. Asimismo, se recepcionarán demandas de alimentos, filiación y aumento de alimentos, además de denuncias por violencia familiar y diversos escritos correspondientes a procesos en trámite.
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La población también podrá realizar consultas y seguimiento de sus expedientes, recibiendo información sobre el estado y trámite de sus procesos judiciales.
Esta iniciativa permite acercar los servicios del Juzgado de Paz Letrado de Huarango a la ciudadanía del Centro Poblado El Porvenir, especialmente a quienes presentan dificultades para trasladarse hasta las sedes judiciales, facilitando una atención directa y accesible.