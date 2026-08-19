Lambayeque evalúa acciones para prevenir efectos del Fenómeno El Niño

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La reunión contó con la participación de representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Municipalidad Provincial de Chiclayo, Municipalidad Provincial de Lambayeque, Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Consejo Regional de Colegios Profesionales, Cámara Peruana de la Construcción, entre otras instituciones integrantes e invitadas.

La Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque (CRAL) desarrolló, la tarde del martes 18 de agosto, su Segunda Sesión Extraordinaria, encabezada por su presidente, el titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, con el objetivo de evaluar los avances de los acuerdos adoptados en la primera sesión y contribuir, desde su función de articulación y seguimiento, a la identificación de medidas de prevención y atención frente a los efectos del Fenómeno El Niño en la región.

Durante la reunión se evaluó la situación actual de Lambayeque, identificándose los principales puntos críticos, especialmente en zonas urbanas, así como las necesidades presupuestales para atender oportunamente las intervenciones prioritarias y reducir los riesgos ante los efectos del fenómeno.

En ese marco, el Dr. César William Bravo Llaque destacó la importancia de que las decisiones que adopten las distintas instituciones competentes tengan como prioridad la protección de la vida y la seguridad de la población, considerando tanto las medidas de prevención como aquellas orientadas a afrontar los efectos que pueda generar este fenómeno en la región.

Asimismo, se revisó la ejecución presupuestal de los proyectos en Lambayeque, los requerimientos de financiamiento y las intervenciones que requieren atención prioritaria para reducir la vulnerabilidad del territorio.

Durante la sesión, el Gobierno Regional de Lambayeque presentó información relacionada con el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, además de aspectos vinculados con las intervenciones y necesidades de la región. También se abordó la distribución de la maquinaria disponible para atender los puntos críticos previamente identificados.

Como parte de la agenda, se presentaron los avances de los acuerdos adoptados el pasado 5 de agosto, entre ellos la articulación con los gobiernos locales, la identificación de demandas prioritarias, las acciones de prevención y preparación, así como las gestiones ante el Gobierno Nacional.

La reunión contó con la participación de representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Municipalidad Provincial de Chiclayo, Municipalidad Provincial de Lambayeque, Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Consejo Regional de Colegios Profesionales, Cámara Peruana de la Construcción, entre otras instituciones integrantes e invitadas.

Finalmente, al concluir esta Segunda Sesión Extraordinaria, se reafirmó la importancia de mantener una coordinación interinstitucional que permita adoptar medidas oportunas y articuladas para prevenir y afrontar los efectos del Fenómeno El Niño, priorizando la protección de la vida y la seguridad de la población.