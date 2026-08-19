Corte de Lambayeque adopta medidas ante posibles lluvias por El Niño

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El administrador del Distrito Judicial de Lambayeque, informó que desde junio se dispuso que las áreas técnicas, especialmente Infraestructura

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque viene adoptando medidas preventivas para reducir los posibles efectos de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño y proteger sus instalaciones, documentación, equipos y bienes institucionales.

El administrador del Distrito Judicial de Lambayeque, Economista Miguel Ángel Valdivia Morales, informó que desde junio se dispuso que las áreas técnicas, especialmente Infraestructura, identifiquen los principales puntos de riesgo en las diferentes sedes, tomando como referencia las experiencias registradas durante anteriores temporadas de lluvias.

Asimismo, desde los meses de junio y julio se ha requerido el presupuesto necesario para atender servicios preventivos y adquirir los equipos que permitan afrontar eventuales emergencias, entre ellos electrobombas destinadas a la evacuación de aguas. Esta gestión se realiza considerando las restricciones presupuestales que afronta la institución y busca que las sedes judiciales cuenten con recursos para responder oportunamente ante eventuales lluvias intensas.

Entre las medidas previstas también se encuentra la colocación de sacos de arena en los accesos de las sedes, con la finalidad de contener el ingreso del agua a los ambientes institucionales. Asimismo, se vienen realizando coordinaciones con los propietarios de los locales alquilados para verificar las condiciones de los techos, sumideros y accesos, quienes, según informó el administrador, han mostrado una respuesta positiva frente a estas acciones preventivas.

Como parte de las recomendaciones dirigidas a los trabajadores, se enfatizó la importancia de no colocar expedientes ni documentos en el suelo, debido al riesgo de que puedan resultar afectados ante un eventual ingreso de agua. Se recomendó mantener la documentación en estantes o escritorios y, al finalizar la jornada, resguardar adecuadamente los materiales y desconectar equipos como computadoras, impresoras y ventiladores.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque viene implementando acciones de prevención y preparación ante posibles eventos climáticos, articulando esfuerzos técnicos y administrativos para reducir riesgos y proteger sus sedes, mientras gestiona los recursos necesarios para atender eventuales emergencias y garantizar la continuidad del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.