IUDEX IURIS presenta su séptima edición con una mirada al Derecho actual

Dirigida por el Dr. Edwin Figueroa, esta edición incluye destacados análisis sobre la edad de jubilación docente y críticas a la justicia. Foto: difusión.

Dirigida por el Dr. Edwin Figueroa, esta edición incluye destacados análisis sobre la edad de jubilación docente y críticas a la justicia. Foto: difusión.

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Bajo el eje “Jueces y Derecho en el siglo XXI”, esta nueva edición reúne artículos que abordan distintas problemáticas jurídicas.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque presentó la séptima edición de su revista virtual IUDEX IURIS, correspondiente a agosto de 2026, publicación académica que se suma a las actividades desarrolladas con motivo del Día del Juez y la Jueza en el Perú y que propone una mirada reflexiva sobre la administración de justicia, el Derecho y los desafíos de la judicatura contemporánea.

Bajo el eje “Jueces y Derecho en el siglo XXI”, esta nueva edición reúne artículos que abordan distintas problemáticas jurídicas desde perspectivas de análisis, argumentación e interpretación del Derecho. La publicación cuenta con la dirección del Dr. Edwin Figueroa Gutarra, juez superior del Distrito Judicial de Lambayeque, y un comité editorial integrado por magistrados y docentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España y Perú.

Entre sus principales contenidos destaca el artículo del Dr. Edwin Figueroa Gutarra, titulado “Desacuerdos sobre el término ‘edad de jubilación docente’ en el Magisterio en Perú”, en el que analiza las diferentes interpretaciones jurídicas sobre la edad de jubilación de los docentes, contrastando la posición asumida por una Sala Constitucional de Lambayeque con la del Tribunal Constitucional y aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad en relación con los derechos fundamentales.

La edición también incorpora el artículo “¿Qué falla en la justicia?”, del reconocido jurista español Manuel Atienza Rodríguez, así como el trabajo “¿Cuál es el vínculo entre el contexto sociocultural y el delito de violación sexual de menores de edad?”, del magistrado Juan Carlos Cervera Cortegana, ampliando el contenido de la revista hacia temas vinculados con el funcionamiento de la justicia y problemáticas jurídicas de especial relevancia social.

Asimismo, el director de IUDEX IURIS resalta que esta edición busca contribuir a la reflexión sobre la independencia judicial, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la cultura jurídica, considerando que la independencia de los jueces constituye un elemento esencial para garantizar una justicia acorde con los principios democráticos.

La publicación trasciende además el ámbito local. De acuerdo con la presentación de esta edición, la revista llega, a través de la Red Internacional de Magistrados, no solo al Perú sino también a importantes destinos de Iberoamérica, fortaleciendo su vocación de intercambio y difusión del pensamiento jurídico.

Asimismo, IUDEX IURIS ya proyecta su próxima edición N.° 8, correspondiente a noviembre de 2026, para la cual se ha convocado a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho a presentar sus artículos. El plazo de recepción de trabajos vence el 31 de octubre de 2026, conforme a las condiciones establecidas por la dirección de la revista.

La revista puede ser consultada en su versión digital a través del siguiente enlace: https://acortar.link/wPB5X2

Con esta séptima edición, IUDEX IURIS reafirma su propósito de constituirse en un espacio de difusión académica, análisis jurídico y libre expresión de ideas, acercando a magistrados, abogados, fiscales, docentes y estudiantes reflexiones que contribuyan al debate sobre los retos de la justicia y el Derecho en el siglo XXI.