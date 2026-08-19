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ODANC Lambayeque inicia ciclo de conferencias sobre integridad y control

La ODANC Lambayeque inició un ciclo de conferencias sobre integridad y control, con el fin de actualizar a magistrados y servidores judiciales en temas de la carrera judicial.

La jueza Ana Elizabeth Salés del Castillo encabezó la primera conferencia, abordando el sistema disciplinario de la ANC. Foto: difusión.
La jueza Ana Elizabeth Salés del Castillo encabezó la primera conferencia, abordando el sistema disciplinario de la ANC. Foto: difusión.
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Como primera actividad de este ciclo de capacitaciones se desarrolló la conferencia denominada “El sistema disciplinario de la ANC, el nuevo rol y la Ley de la Carrera Judicial”, que estuvo a cargo de la jueza superior titular Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la ODANC Lambayeque.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) Lambayeque inició un ciclo de conferencias sobre integridad y control, orientado a promover la actualización y reflexión de magistrados y servidores judiciales en torno a temas vinculados con la función de control y el ejercicio de la carrera judicial.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque recibe a integrantes de la Junta Nacional de Justicia | Lambayeque | La República

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Como primera actividad de este ciclo de capacitaciones se desarrolló la conferencia denominada “El sistema disciplinario de la ANC, el nuevo rol y la Ley de la Carrera Judicial”, que estuvo a cargo de la jueza superior titular Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la ODANC Lambayeque.

Durante la jornada se abordaron aspectos relacionados con el sistema disciplinario de la Autoridad Nacional de Control (ANC), así como los alcances del nuevo rol que corresponde a este órgano en el ámbito del Poder Judicial y su relación con la Ley de la Carrera Judicial.

La actividad permitió a los participantes conocer y reflexionar sobre las responsabilidades vinculadas al ejercicio de la función judicial, así como sobre la importancia de una actuación sustentada en principios de integridad, responsabilidad y respeto de las normas que rigen la administración de justicia.

PUEDES VER: Cutervo: Corte de Lambayeque designa juez de paz para acercar la justicia al Sector El Campo | Lambayeque | La República

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Este ciclo de conferencias forma parte de las acciones impulsadas por la ODANC Lambayeque para promover una cultura de integridad y una adecuada comprensión del sistema de control, contribuyendo a una actuación judicial responsable y orientada al servicio de la ciudadanía.

Con estas iniciativas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la ODANC Lambayeque, continúa generando espacios de capacitación y reflexión que contribuyen al ejercicio responsable de la función judicial y a una justicia cercana y confiable para las personas.

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