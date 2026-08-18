Inician investigación preliminar contra dueño de la orquesta 'La Bella Luz' | Composición LR

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La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Tercer Despacho) inició una investigación preliminar contra Óscar Custodio, propietario de la orquesta musical La Bella Luz, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, en agravio del Estado.

La investigación fiscal se originó a partir de la denuncia de N. S., de 26 años, cantante de la agrupación, quien habría comunicado a Custodio que fue víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte de César Sánchez, de 50 años, director de la orquesta.

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Según las indagaciones, la cantante se comunicó telefónicamente con el propietario para informarle sobre lo ocurrido. Posteriormente, N. S. acudió junto con su pareja al domicilio de Custodio, ubicado en Comas, para reiterarle su denuncia y señalarle que no se trataría de la primera vez que el director de la agrupación habría cometido actos de carácter sexual en su contra.

Sin embargo, de acuerdo con la versión recogida por el Ministerio Público, Custodio habría señalado que evaluaría la situación, pero no habría adoptado acciones contra el presunto agresor. Posteriormente, el propietario le habría manifestado a la cantante que no podían despedir a Sánchez. Además, habría cuestionado la manera en que la joven obtuvo los videos en los que quedaron registrados los presuntos tocamientos indebidos.

Diligencias de la Fiscalía

Ante estos hechos, la fiscal adjunta provincial Martha Leydi Diana Lino Matta dispuso una serie de diligencias para determinar las responsabilidades que correspondan.

Entre las medidas ordenadas se encuentra la toma de declaración de la cantante N. S., del investigado Óscar Custodio, del representante legal de la orquesta, del procurador público del Poder Judicial y de los testigos que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento del caso.

La Fiscalía también ordenó la visualización y extracción de información del teléfono celular de la presunta agraviada, con el objetivo de verificar los elementos relacionados con la denuncia y los registros audiovisuales mencionados durante las indagaciones.

Asimismo, se dispuso recabar los antecedentes del investigado y obtener la documentación que resulte pertinente para la investigación preliminar.

Las diligencias buscan establecer si Custodio tuvo conocimiento de los presuntos actos de carácter sexual denunciados por la cantante y si, pese a ello, omitió comunicar los hechos a las autoridades o adoptó alguna conducta que pudiera configurar los delitos materia de investigación.

La investigación se encuentra en etapa preliminar y será a partir de las diligencias dispuestas por el Ministerio Público que se determinará si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.