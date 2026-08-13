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Asesinan a balazos a suboficial de la PNP en carretera de Guadalupe en La Libertad

La víctima fue identificada preliminarmente como Max Mondragón, agente de la Comisaría de Guadalupe. El policía se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por sujetos desconocidos.

La institución despidió al suboficial Max Mondragón, quien fue asesinado en la carretera Guadalupe.
La institución despidió al suboficial Max Mondragón, quien fue asesinado en la carretera Guadalupe. | Composición LR
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Un nuevo hecho de violencia sacude la provincia de Pacasmayo, en La Libertad. Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue asesinado a balazos la noche del miércoles 12 de agosto, cuando se desplazaba por la carretera que conecta los distritos de Guadalupe y Pueblo Nuevo, en una zona cercana a la laguna de oxidación.

La víctima fue identificada preliminarmente como Max Mondragón Rodríguez, de aproximadamente 30 años, quien prestaba servicio en la Comisaría de Guadalupe. Al momento del ataque, el agente se encontraba vestido de civil y conducía su motocicleta.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el crimen ocurrió alrededor de las 8.00 p. m., cuando sujetos desconocidos interceptaron al efectivo y le dispararon en reiteradas ocasiones. El agente quedó tendido en la vía con varios impactos de bala.

Personal de serenazgo y otros policías acudieron al lugar tras conocer el ataque e intentaron auxiliar a su colega. Sin embargo, Mondragón Rodríguez ya no presentaba signos vitales.

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Investigan desaparición de motocicleta

Uno de los elementos que será materia de investigación es la motocicleta en la que se desplazaba el suboficial. Según la información preliminar, el vehículo no habría sido encontrado en el lugar del crimen, por lo que los investigadores deberán determinar qué ocurrió después del ataque y quiénes estarían detrás del asesinato.

Representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y disponer el levantamiento del cadáver. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue para continuar con los procedimientos de ley.

El caso quedó en manos de los investigadores de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes deberán establecer el móvil del crimen, identificar a los responsables y determinar si el ataque estuvo relacionado con las funciones policiales de la víctima o con alguna otra circunstancia.

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Otro ataque en La Libertad

El asesinato del suboficial ocurrió en una jornada marcada también por otro ataque con arma de fuego en la región. Un empresario dedicado al rubro del calzado fue acribillado en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.

Ambos casos son investigados por las autoridades, aunque hasta el momento no se ha establecido una relación entre los dos ataques.

La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el asesinato de Max Mondragón Rodríguez y determinar las circunstancias en las que fue interceptado en la carretera Guadalupe-Pueblo Nuevo.

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