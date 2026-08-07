Encuestas de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana son atribuidas falsamente a Ipsos

LO FALSO:

Ipsos ha publicado encuestas de intención de voto de ciudadanos de Lima Metropolitana en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

LO VERDADERO:

Los supuestos estudios incluyen porcentajes de intención de voto que difieren de los presentados en la última encuesta de Ipsos.

La entidad aseguró para Verificador de La República que ambos materiales son falsos.

En el marco de la campaña hacia las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en redes sociales comenzaron a circular dos encuestas que, aunque presentan diseños distintos, muestran los mismos resultados de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana. En ambos casos, Carlos Bruce, de Somos Perú, aparece en primer lugar con 16%; seguido de Luis Rubio, de Renovación Popular, y Samuel Daza, de Fuerza Popular, ambos con 12%; y finalmente, Francis Allison, de Avanza País, con 10%.

Encuesta falsa #1. Foto: Facebook

Encuesta falsa #2. Foto: Facebook

Los dos materiales son atribuidos a Ipsos. Por ello, se revisó el estudio más reciente publicado por la empresa, correspondiente a julio de 2026, con el fin de verificar la información. Si bien el orden de los candidatos coincide parcialmente, los porcentajes de intención de voto difieren de los que aparecen en las imágenes difundidas, lo que se consideró un primer indicio de que el contenido no era auténtico.

Última encuesta de intención de voto municipal publicada por Ipsos. | Foto: Ipsos

Comparación de los porcentajes de intención de voto. Foto: Ipsos / Facebook | Composición: LR

Además, se identifican inconsistencias en la elaboración de ambas piezas. En primer lugar, utilizan el logotipo de Ipsos Apoyo, el cual, según recientes conversaciones con la entidad, ya no está en uso. Asimismo, destacan de forma prominente fotografías de Carlos Bruce, el logo de Somos Perú y mensajes favorables al candidato, elementos que evidencian parcialidad.

Inconsistencia #1. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #2. Foto: Facebook | Composición: LR

Ante estos indicios, Verificador de La República consultó a Ipsos sobre la autenticidad de las encuestas. La empresa confirmó que ambas son falsas y, conforme a lo señalado anteriormente, precisó que el logotipo utilizado no corresponde a su identidad gráfica actual. “No es nuestro logo”, indicó.

Posteriormente, se pronunció vía redes sociales:

Ipsos desmintió una de las encuestas vía redes sociales. Foto: Ipsos

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundieron dos encuestas de intención de voto para la Alcaldía de Lima Metropolitana atribuidas a Ipsos, y aunque ambas presentan diseños distintos, muestran los mismos resultados que favorecen a Carlos Bruce. Tras revisar el estudio más reciente publicado por la encuestadora y contactarla directamente, se determinó que se trataba de materiales falsos, pues muestran datos que no coinciden con la encuesta oficial, utilizan un logotipo en desuso y, además, fueron desmentidos por la misma entidad.