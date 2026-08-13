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Cuarto día de paro en Pucallpa: continúan bloqueos, grifos permanecen cerrados y hay largas colas por combustible

El Frente de Defensa de Ucayali mantiene la paralización, a pesar de acuerdos entre algunos transportistas para retirarse, lo que causa bloqueos que dificultan el abastecimiento normal en la región.

El paro regional en Ucayali cumple su cuarto día, generando largas colas en los grifos de Pucallpa por escasez de combustible. Los mototaxistas y autos esperan varias horas para abastecerse.
El paro regional en Ucayali cumple su cuarto día, generando largas colas en los grifos de Pucallpa por escasez de combustible. Los mototaxistas y autos esperan varias horas para abastecerse. | Canal N
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Este jueves, en el cuarto día del paro regional convocado por el Frente de Defensa de Ucayali y algunos gremios de transportistas, las largas colas continúan en los grifos de Pucallpa debido a la escasez de combustible. Decenas de mototaxistas, autos y otros vehículos permanecen por varias horas a la espera de abastecerse.

En la avenida Centenario, se observaron extensas filas que ocupaban varias cuadras. Algunos conductores aseguraron que llevaban más de cuatro horas esperando, mientras que otros optaron por pasar la noche en los exteriores de los establecimientos ante la incertidumbre por el abastecimiento.

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Un mototaxista contó que llegó al grifo alrededor de las 4.30 a. m. Otra ciudadana señaló que acudió cerca de las 8.00 p. m. y permaneció durante toda la madrugada esperando conseguir combustible.

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Transportistas anuncian retiro, pero protesta continúa

La situación se mantiene luego de una reunión entre representantes de algunos gremios de transportistas, propietarios de grifos y miembros de la Cámara de Comercio. Tras el encuentro, algunos dirigentes del sector transporte habrían acordado retirarse de la medida de fuerza.

Sin embargo, el Frente de Defensa de Ucayali sostiene que el paro regional continúa. En distintos puntos de la región todavía se mantienen piquetes y bloqueos que afectan el tránsito y dificultan el normal abastecimiento de productos y combustible.

La falta de combustible se ha convertido en uno de los principales efectos de la protesta, debido a que las unidades encargadas de trasladarlo enfrentan dificultades para ingresar a Pucallpa.

Grifos permanecen cerrados por temor a piquetes

La Asociación de Grifos informó que varios establecimientos permanecen cerrados ante el temor de posibles actos de violencia o presión por parte de manifestantes. Según representantes del sector, algunos grupos acudirían a los locales que permanecen abiertos para exigir que suspendan la atención.

Ante este escenario, los propietarios de los grifos solicitarán a la Región Policial Ucayali resguardo para poder reabrir sus establecimientos y garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Mientras tanto, los pocos locales que todavía disponen de combustible continúan atendiendo bajo una fuerte demanda, lo que genera largas filas y varias horas de espera.

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Bloqueos afectan ingreso a Ucayali

El conflicto también repercute en las vías de acceso a la región. En Aguaytía, provincia de Padre Abad, se han reportado bloqueos en la carretera que conecta Ucayali con otras regiones del país.

Representantes del sector señalan que los transportistas de cisternas tienen temor de desplazarse por las zonas donde permanecen los piquetes. Esta situación estaría dificultando el ingreso de nuevas unidades con combustible a Pucallpa y agravando el desabastecimiento.

Mientras no se restablezca el tránsito y se garantice el ingreso de los camiones cisterna, las colas en los grifos podrían continuar, en medio de la incertidumbre sobre el desenlace del paro regional.

Protestas en Ucayali escalan con disparos y quema de depósito municipal

Las protestas sociales en Ucayali se agravaron ayer miércoles, en el tercer día consecutivo de movilizaciones contra el elevado precio y la presunta mala calidad del combustible, así como por el reclamo de atención a las necesidades de la región. En Pucallpa, se reportaron disparos de la Policía durante los enfrentamientos con manifestantes, en una jornada en la que también se denunció la presencia de niños en la zona de protesta. Algunos manifestantes, además, incendiaron un depósito municipal.

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, afirmó que el paro regional "se va a mantener" y señaló que el ministro de Energía y Minas les pidió algunos días para conocer la situación del combustible en Pucallpa. Gambini también cuestionó que desde 2025 se permita el ingreso a la Amazonía de combustible con altos niveles de azufre, por encima de los límites permitidos, lo que —según sostuvo— genera contaminación en la región.

La movilización representa el primer estallido social que enfrenta la gestión de Keiko Fujimori y ha llevado a los dirigentes a exigir la presencia de la mandataria en Ucayali, donde obtuvo el 53% de los votos en la segunda vuelta. El conflicto no se limita al precio del combustible: la población también denuncia abandono y deficiencias en servicios básicos, mientras el reclamo vuelve a poner en discusión la postergación histórica de la Amazonía.

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