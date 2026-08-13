Los bloqueos en diferentes puntos de Ucayali han dificultado el traslado de servicios esenciales. La población aguarda por una respuesta del Gobierno. | Composición LR | Difusión

Los bloqueos en diferentes puntos de Ucayali han dificultado el traslado de servicios esenciales. La población aguarda por una respuesta del Gobierno. | Composición LR | Difusión

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El alza del precio de los combustibles mantiene movilizados a transportistas y organizaciones sociales en distintas regiones del país. Este jueves 13 de agosto, Ucayali afronta el cuarto día consecutivo de paro regional, mientras los bloqueos de carreteras y la escasez de combustible continúan afectando a la población de Pucallpa.

El principal foco de la protesta permanece en la carretera Federico Basadre, donde se han reportado bloqueos en diferentes tramos, entre ellos las zonas de Aguaytía, San Alejandro, Neshuya y Curimaná. La interrupción del tránsito dificulta el ingreso de camiones cisterna y, con ello, la reposición de combustible en los grifos.

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La Defensoría del Pueblo ya había advertido, durante el tercer día de huelga, que la protesta estaba provocando grifos inoperativos, largas filas para conseguir combustible, acumulación de residuos y suspensión de clases presenciales en la provincia de Coronel Portillo.

Este jueves, la situación no se ha normalizado. En la avenida Centenario de Pucallpa se observan extensas filas de mototaxis, automóviles y otros vehículos. Algunos conductores aseguran haber esperado más de cuatro horas, mientras otros pasaron la noche en los exteriores de los establecimientos para intentar conseguir combustible.

Transportistas anuncian retiro, pero Frente de Defensa mantiene la protesta

La jornada comenzó marcada por una aparente división dentro de los gremios. Después de una reunión entre representantes de transportistas, propietarios de grifos y miembros de la Cámara de Comercio, algunos dirigentes del sector transporte anunciaron su retiro de la medida de fuerza.

Sin embargo, el Frente de Defensa de Ucayali sostiene que el paro regional continúa. Los bloqueos y piquetes persisten en distintos puntos de la región y mantienen restringido el tránsito.

Por ello, la falta de combustible se convierte en un círculo difícil de romper: los bloqueos dificultan el ingreso de cisternas, mientras que la menor disponibilidad de combustible provoca mayores colas y presión sobre los pocos establecimientos que permanecen abiertos.

La prensa local reporta que algunos grifos llegaron a registrar precios considerablemente superiores a los habituales, mientras que otros permanecen cerrados. La Asociación de Grifos de Ucayali informó que varios establecimientos decidieron suspender la atención ante el temor de posibles actos de violencia o presión de los manifestantes.

Los propietarios buscan que la Región Policial Ucayali les otorgue garantías para reabrir sus locales y atender a los usuarios. Mientras tanto, los pocos grifos que todavía cuentan con stock concentran una demanda que supera su capacidad normal de atención.

Bloqueos generan preocupación por pacientes y servicios de emergencia

La paralización también ha comenzado a generar situaciones críticas en las vías de acceso a Ucayali. De acuerdo con reportes recogidos durante la jornada, una ambulancia que trasladaba a un paciente desde Aguaytía hacia Pucallpa quedó impedida de avanzar debido a los bloqueos registrados en la carretera. El paciente habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y, según los reportes difundidos desde la zona, falleció durante el traslado.

La situación evidencia, no obstante, el riesgo que supone mantener bloqueadas las principales vías de comunicación de la región para ambulancias, pacientes y otros servicios esenciales ante la respuesta tardía del Gobierno.

Protesta escaló con enfrentamientos e incendio

La jornada estuvo marcada por un aumento de tensión en las protestas. En Pucallpa se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de reportes de disparos durante la intervención policial.

También se informó de la presencia de menores de edad en zonas de protesta y del incendio de un depósito municipal. Los hechos elevaron la preocupación por una eventual escalada de violencia.

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, ha sostenido que la paralización continuará y ha reclamado atención del Ejecutivo. Los reclamos de la región, además del precio del combustible, incluyen demandas relacionadas con infraestructura, servicios públicos, seguridad y otras necesidades históricas de la Amazonía.

La protesta, por tanto, ha dejado de concentrarse exclusivamente en el precio del diésel y la gasolina y empieza a incorporar una agenda regional más amplia.

Gobierno anuncia medidas para aumentar el abastecimiento

El Ejecutivo busca contener la crisis en Ucayali. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que sostuvo una reunión con representantes de Petroperú y Aguaytía Energy para incrementar la capacidad de almacenamiento de combustible en la región.

Como parte de las medidas, Aguaytía Energy proporcionará a Petroperú dos tanques para ampliar la capacidad de almacenamiento y aumentar el stock disponible en el corto plazo.

El Ministerio de Energía y Minas también instaló una mesa de trabajo con Osinergmin, Petroperú, autoridades regionales y locales y representantes del Congreso. Según lo comunicado por el sector, Petroperú reportó que existe combustible disponible en Ucayali y que el abastecimiento estaría garantizado.

Sin embargo, el problema inmediato continúa siendo el traslado del combustible hacia Pucallpa. Mientras permanezcan los bloqueos, la existencia de stock en la región no necesariamente se traduce en disponibilidad efectiva para los usuarios.

Keiko Fujimori promete medidas ante el alza

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció este jueves sobre la crisis y aseguró que su Gobierno "tomará cartas en el asunto".

Durante una actividad oficial en Tumbes, la mandataria señaló que en los próximos días se anunciarán propuestas para aliviar los efectos del incremento del combustible.

Fujimori atribuyó parte del aumento a las consecuencias del conflicto armado ocurrido en Medio Oriente. El argumento, sin embargo, no ha logrado desactivar las protestas, que además del precio reclaman soluciones al problema de abastecimiento y cuestionan las condiciones en las que llega el combustible a la Amazonía.

El paro representa el primer conflicto social de alcance regional que enfrenta la nueva administración a pocos días de haber asumido el Gobierno.

Loreto: bloqueo en la carretera Iquitos-Nauta

Ucayali no es el único punto crítico de la Amazonía. En Loreto, las protestas también afectan la movilidad. Se reportaron bloqueos en la carretera Iquitos-Nauta, una de las principales vías terrestres de la región.

El impacto es especialmente sensible porque Loreto depende en gran medida del transporte fluvial para conectar sus localidades. Transportistas de pasajeros, mototaxistas y operadores fluviales han expresado su rechazo al incremento de los combustibles.

La protesta, por ello, amenaza con elevar los costos de traslado de pasajeros y mercancías en una región donde las alternativas de transporte terrestre son limitadas.

Arequipa: transporte volvió a circular, pero conflicto sigue abierto

En Arequipa, el escenario es diferente. El transporte público volvió a circular este miércoles luego de que seis de las diez empresas que habían paralizado sus actividades retomaran el servicio.

Los transportistas reclaman elevar el pasaje de S/ 1 a S/ 1,30, debido al incremento del combustible y de otros costos operativos, como aceite, llantas, repuestos y mantenimiento.

La paralización anterior llegó a afectar a miles de usuarios y provocó la suspensión de clases presenciales para evitar problemas de traslado.

Este jueves continúa la mesa de diálogo entre los transportistas y la Municipalidad, con participación de la Defensoría del Pueblo, la Gerencia Regional de Educación y la Prefectura. La Defensoría había exhortado a instalar una mesa urgente para resolver la paralización.

Por ahora, el servicio funciona con normalidad, aunque los dirigentes advierten que el conflicto no está cerrado y que podrían retomarse las protestas si no alcanzan un acuerdo.

Tacna ya cumplió un paro de 48 horas

En Tacna, la Federación de Transporte realizó un paro de 48 horas los días 10 y 11 de agosto. La protesta estuvo vinculada al incremento del diésel, que llegó a superar los S/ 25 por galón, y al impacto que tiene sobre los costos de operación.

La medida afectó el transporte urbano e interurbano y derivó en la suspensión temporal de clases presenciales durante esos dos días.

Aunque la medida principal ya culminó, Tacna permanece dentro del mapa de regiones donde los gremios mantienen presión contra el incremento del combustible.

Puno amenaza con sumarse a un paro indefinido

El riesgo de que el conflicto se extienda aumenta en Puno. Transportistas de la región han advertido que podrían iniciar un paro indefinido si el Gobierno no adopta medidas para contener el precio del combustible. Los dirigentes plantean una subvención o la implementación de un fondo de estabilización que permita reducir el precio del diésel.

Según los transportistas consultados, el galón de diésel se comercializa actualmente alrededor de S/ 24,80 a S/ 25, lo que representa un fuerte incremento frente al precio registrado antes del inicio de la actual gestión.

El Frente de Organizaciones Populares de Puno anunció además una reunión regional para el 23 de agosto, en la que transportistas y organizaciones definirán una posición conjunta.

De concretarse la paralización, Puno se convertiría en uno de los nuevos focos de presión contra el Ejecutivo.

El precio también golpea a Lima

El incremento no es exclusivo de las regiones en protesta. Un recorrido por distintos grifos de Lima evidencia diferencias importantes según la zona y el establecimiento.

En el Cercado de Lima y Breña, algunos grifos reportaron precios cercanos a S/ 18 para la gasolina regular, mientras que el diésel superaba los S/ 23.

En Lince, un establecimiento visitado registró gasolina regular a S/ 19,99, premium a S/ 20,69 y diésel a S/ 25,99.

En Chaclacayo, el precio alcanzó niveles más elevados: la gasolina regular se ofrecía a S/ 23,49, la premium a S/ 25,49 y el diésel a S/ 26,49 por galón.

Estas diferencias muestran que el impacto del incremento no es uniforme y depende de la zona, el tipo de combustible y el establecimiento.

Lima cuenta con un subsidio, pero la presión continúa

El Gobierno ya había implementado un mecanismo temporal para amortiguar el impacto del combustible sobre el transporte formal de Lima y Callao.

La ATU informó que, durante el primer periodo del Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), correspondiente a 30 días de operación, 159 empresas accedieron al beneficio, que comprendió 10.450 vehículos y 221 rutas.

En ese periodo, las unidades acumularon 24,3 millones de kilómetros y el subsidio desembolsado ascendió a S/ 11,64 millones.

El mecanismo se suma a otras medidas nacionales destinadas a contener el impacto del precio del diésel. El Decreto de Urgencia 004-2026 estableció un subsidio equivalente a S/ 4 por galón para determinados transportistas de pasajeros y carga, con un presupuesto de hasta S/ 33,8 millones.

Sin embargo, estas medidas no han evitado que el incremento del combustible se traslade a los costos de operación ni que los gremios planteen nuevas protestas.

Un conflicto que puede seguir creciendo

El cuarto día de paro deja un escenario abierto. Ucayali continúa siendo el principal foco de tensión, con carreteras bloqueadas, grifos cerrados, largas colas y enfrentamientos; Loreto mantiene bloqueos y protestas, mientras Arequipa intenta encauzar el conflicto mediante el diálogo.

A ello se suma la advertencia de Puno de iniciar una huelga indefinida si el Gobierno no presenta una solución y la posibilidad de nuevas movilizaciones en otras regiones.

El Ejecutivo ha optado por combinar reuniones, medidas de abastecimiento y subsidios. Pero el problema excede el precio del combustible: en Ucayali, la protesta ya incorpora demandas históricas de la población y cuestionamientos sobre el abastecimiento y la calidad del combustible.

Mientras el Gobierno busca evitar que el conflicto se extienda, en Pucallpa la crisis continúa midiendo su capacidad de respuesta: los conductores siguen haciendo filas durante horas y las carreteras permanecen bloqueadas.