HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Costa Rica decreta "secreto de Estado" ante posibles infiltrados entre los responsables de la seguridad pública

El Decreto N.° 45870 abarca instituciones como la DIS y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La medida busca proteger información ante el aumento de amenazas del narcotráfico y otros delitos graves.

Esta medida responde al aumento de amenazas por narcotráfico y violencia, con siete de cada diez homicidios en Costa Rica. Foto: AFP.
Esta medida responde al aumento de amenazas por narcotráfico y violencia, con siete de cada diez homicidios en Costa Rica. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, declaró bajo la figura de Secreto de Estado la información relacionada con las principales estructuras de seguridad e inteligencia del país, una medida que restringe el acceso público a documentos, operaciones, recursos y estrategias utilizadas para combatir al crimen organizado.

La disposición quedó establecida en el Decreto N.° 45870, firmado y publicado en el diario oficial La Gaceta. Entre las instituciones alcanzadas figuran la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo interinstitucional Fuerza Élite, además de cualquier otra coordinación en materia de seguridad y defensa que dependa de la Presidencia.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

El Ejecutivo justificó la decisión por el incremento de amenazas asociadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el sicariato y otras expresiones del crimen organizado.

La medida llega en un momento especialmente delicado para Costa Rica, luego de la filtración de un documento interno de inteligencia que identificó a 116 policías presuntamente vinculados con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol.

PUEDES VER: Terremoto en Colombia EN VIVO: sismo de magnitud 7,4 deja 224 muertos y graves daños en Pereira, cifra de heridos y últimas noticias

lr.pe

Información que quedará protegida

El decreto incluye documentos, archivos, sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos, bitácoras y planes operativos relacionados con los organismos de seguridad. También quedan bajo protección las capacidades de los cuerpos policiales, estructuras de mando, protocolos de intervención, mecanismos de inteligencia, recursos tecnológicos, planes de respuesta y procedimientos especiales.

La normativa incorpora incluso información administrativa y financiera, como presupuestos, partidas de gasto, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, contratos, fuentes de financiamiento y fases de ejecución de procedimientos de contratación pública.

La reserva alcanzará también a contratistas privados, consultores y asesores externos que trabajen con las instituciones involucradas. Quienes participen en estas labores deberán aceptar cláusulas de confidencialidad y mantener el secreto incluso después de terminar su relación laboral o contractual con el Estado.

El incumplimiento puede derivar en procedimientos administrativos y en sanciones penales previstas por la legislación costarricense. En el caso de empresas contratistas, la revelación de información protegida puede provocar además la resolución del contrato.

Costa Rica enfrenta un deterioro de la seguridad

La decisión del Ejecutivo se produce mientras el país registra un fuerte incremento de la violencia vinculada al narcotráfico.

De acuerdo con los datos citados en la información oficial recopilada, siete de cada 10 homicidios en Costa Rica estarían relacionados con el narcotráfico. La tasa de asesinatos alcanzó 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a 11,2 registrados en 2019.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Todos desechaban las cáscaras de esta fruta, pero 16 años después transformaron un ecosistema de Costa Rica: científicos revelan qué ocurrió

Todos desechaban las cáscaras de esta fruta, pero 16 años después transformaron un ecosistema de Costa Rica: científicos revelan qué ocurrió

LEER MÁS
Científicos costarricenses colocaron una pantalla táctil con IA en un bosque salvaje: 16 monos la usaron para obtener plátanos de recompensa

Científicos costarricenses colocaron una pantalla táctil con IA en un bosque salvaje: 16 monos la usaron para obtener plátanos de recompensa

LEER MÁS
Avistan nuevamente a Suru, la rara ballena jorobada blanca, en el mar de Piura: recorrió miles de kilómetros desde Costa Rica

Avistan nuevamente a Suru, la rara ballena jorobada blanca, en el mar de Piura: recorrió miles de kilómetros desde Costa Rica

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El cinturón sísmico de 40.000 km que rodea a más de 20 países, incluido Perú, y concentra el 90% de los terremotos del mundo

El cinturón sísmico de 40.000 km que rodea a más de 20 países, incluido Perú, y concentra el 90% de los terremotos del mundo

LEER MÁS
Hombre vive desde hace 40 años en un bosque que creó con sus propias manos sobre un territorio árido: es casi seis veces más grande que el Parque de las Leyendas

Hombre vive desde hace 40 años en un bosque que creó con sus propias manos sobre un territorio árido: es casi seis veces más grande que el Parque de las Leyendas

LEER MÁS
“Estamos muy cerca de rescatarla”: así fue el dramático operativo para salvar a Diana tras terremoto en Cali

“Estamos muy cerca de rescatarla”: así fue el dramático operativo para salvar a Diana tras terremoto en Cali

LEER MÁS
Terremoto en Colombia EN VIVO: sismo de magnitud 7,4 deja 240 muertos y graves daños en Pereira, cifra de heridos y últimas noticias

Terremoto en Colombia EN VIVO: sismo de magnitud 7,4 deja 240 muertos y graves daños en Pereira, cifra de heridos y últimas noticias

LEER MÁS
Mujer fue adoptada hace medio siglo y viajó de Suecia a América Latina en busca de su madre y hermanos biológicos: “Toda la vida he tenido la necesidad de encontrarlos”

Mujer fue adoptada hace medio siglo y viajó de Suecia a América Latina en busca de su madre y hermanos biológicos: “Toda la vida he tenido la necesidad de encontrarlos”

LEER MÁS
La gigantesca placa bajo el Pacífico que amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia: puede generar terremotos de gran magnitud

La gigantesca placa bajo el Pacífico que amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia: puede generar terremotos de gran magnitud

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025