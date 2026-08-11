ODANC Lambayeque celebra tres años de compromiso y servicio

Durante la conmemoración, se destacó la importancia del trabajo en equipo y compromiso de la ODANC. Foto: difusión.

Durante la conmemoración, se destacó la importancia del trabajo en equipo y compromiso de la ODANC. Foto: difusión.

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En el marco de su tercer aniversario, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque conmemoró esta fecha especial con una ceremonia de izamiento de la Bandera del Poder Judicial y del Pabellón Nacional, realizada la mañana de este lunes 10 de agosto en el frontis de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) “Manuel Huangal Naveda”.

La ceremonia contó con la participación de los integrantes de la ODANC Lambayeque, magistrados y servidores judiciales, quienes se congregaron para acompañar este acto conmemorativo y reconocer la labor que desarrolla esta oficina en el ámbito del control de la función judicial.

El izamiento del Pabellón Nacional estuvo a cargo de la Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la ODANC Lambayeque, quien realizó este acto protocolar junto a la Dra. Marisol Vásquez Ruiz, responsable de la Unidad Descentralizada de Prevención, Supervisión e Inspección de la ODANC Lambayeque, y la magistrada de la CSJLA, Dra. Mary Núñez Cortijo.

Como parte de la ceremonia, todos los presentes entonaron con respeto el Himno Nacional del Perú, en un momento de unidad y reconocimiento a los valores que inspiran la labor de quienes integran el sistema de justicia.

Asimismo, el izamiento de la Bandera del Poder Judicial estuvo a cargo de los servidores judiciales Nancy Legua Figueroa, Juan de la Cruz Malca y Gilma Ezcurra Usquiano, quienes participaron en este acto que representa la identidad y pertenencia institucional de quienes forman parte de la familia judicial.

La conmemoración de este tercer aniversario permitió también destacar la presencia y participación de todos los integrantes de la ODANC Lambayeque, quienes, desde sus respectivas funciones, contribuyen al desarrollo de las acciones de prevención, supervisión e inspección dentro del ámbito de su competencia.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque acompañó a la ODANC Lambayeque en esta fecha significativa, que marca tres años de presencia institucional y de trabajo orientado al cumplimiento de sus funciones de control, con la mirada puesta en una administración de justicia cada vez más cercana, responsable y comprometida con las personas.