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Mujer es asesinada en plena calle de San Martín de Porres: sicarios la bajaron de un auto para luego dispararle

Testigos relatan que los ocupantes de un automóvil bajaron a la mujer del vehículo y le dispararon al menos en cinco ocasiones antes de escapar. Los peritos hallaron cinco casquillos de bala en la escena del crimen.

Efectivos de la Policía Nacional y Ministerio Público investigan el caso
Efectivos de la Policía Nacional y Ministerio Público investigan el caso | Composición LR | Difusión
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Una mujer fue asesinada de varios disparos en plena vía pública del distrito de San Martín de Porres (SMP). El crimen ocurrió en la calle El Bosque, a la altura del colegio República Federal de Alemania, en el asentamiento humano San Nicolás, en la prolongación El Mirador de Chuquitanta. La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

De acuerdo con información policial y el testimonio de vecinos de la zona, un automóvil con tres ocupantes llegó hasta el lugar. Los sujetos bajaron a la mujer del vehículo y, segundos después, le dispararon al menos cinco veces antes de huir con rumbo desconocido.

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Crimen en plena vía pública

Tras el ataque, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudió al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima, quien presentaba múltiples heridas de bala.

Hasta el cierre de esta edición, la mujer no había sido identificada. Según el reporte preliminar, recibió disparos en el tórax, la cadera y el muslo derecho. En la escena del crimen, peritos de Criminalística hallaron cinco casquillos de bala percutados, los cuales fueron recogidos como parte de las diligencias.

Horas después, representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para realizar el levantamiento del cadáver y ordenar el traslado del cuerpo a la morgue correspondiente.

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En investigación

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar la identidad de la víctima, identificar a los responsables y esclarecer el móvil del asesinato. Entre las principales hipótesis que manejan los agentes figura un presunto ajuste de cuentas, aunque ninguna línea de investigación ha sido descartada.

El crimen generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes señalaron haber escuchado una ráfaga de disparos antes de observar a la mujer tendida sobre la pista. Las autoridades continúan recopilando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

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