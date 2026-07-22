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Contraloría detecta que 32 obras públicas duplicaron su costo y triplicaron su tiempo de ejecución

La Contraloría General de la República informó que 32 proyectos ejecutados bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), como parte de la Reconstrucción con Cambios, registraron incrementos de 140,7% en sus costos y de 332,6% en sus plazos respecto de lo previsto inicialmente.

Las observaciones alcanzan proyectos de educación, salud y protección contra inundaciones ejecutados entre 2020 y 2025.
Las observaciones alcanzan proyectos de educación, salud y protección contra inundaciones ejecutados entre 2020 y 2025. | Contraloría General de la República
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Una auditoría de desempeño realizada por la Contraloría General de la República concluyó que 32 proyectos de infraestructura ejecutados para la Reconstrucción con Cambios presentaron incrementos significativos en sus presupuestos y cronogramas de ejecución. La evaluación, que comprende obras desarrolladas entre 2020 y 2025 y administradas primero por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y luego por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), analizó el desempeño de las inversiones frente a las condiciones originalmente pactadas en los contratos.

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De acuerdo con el organismo de control, las 32 inversiones —gestionadas inicialmente por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y posteriormente transferidas a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)— pasaron de un monto contractual acumulado de S/843 millones a un costo ejecutado de S/2.029 millones al cierre comercial, lo que representa un incremento de 140,7%. La auditoría sostiene que las obras no alcanzaron los niveles de economía y eficacia previstos en los contratos NEC3 utilizados para este esquema de contratación.

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Entre los casos incluidos en la revisión figura el proyecto de protección contra inundaciones de la quebrada El León, en La Libertad, cuyo presupuesto pasó de S/473 millones a S/818 millones. Asimismo, la Institución Educativa N.° 80374 José Sevilla Escajadillo, en Pacasmayo, elevó su inversión de S/11.7 millones a S/62 millones durante su ejecución.

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En cuanto a los plazos, la Contraloría señaló que las inversiones registraron un incremento acumulado de 332,6% respecto de lo previsto inicialmente. En conjunto, las obras debían ejecutarse en 4.414 días, pero finalmente demandaron 19.093 días, siendo los proyectos de infraestructura educativa los que concentraron los mayores retrasos

Auditoría identifica los factores que elevaron costos y plazos en las obras G2G

El informe atribuye estas variaciones principalmente a la incertidumbre en el alcance de los contratos NEC3 y a la limitada disponibilidad de especialistas en gestión de riesgos durante la ejecución de las inversiones. Según la Contraloría, estos factores reducen la capacidad de prever con precisión los costos y cronogramas de futuras obras desarrolladas bajo este modelo.

La auditoría explica que los contratos NEC3 permiten incorporar durante la ejecución los llamados "eventos compensables", mecanismos mediante los cuales la entidad contratante puede autorizar modificaciones que impactan en el presupuesto o en el cronograma de los proyectos. De las 32 inversiones evaluadas, 28 fueron ejecutadas bajo contratos de gestión NEC3 opción F, en los que la entidad asume las variaciones de costos derivadas de actividades subcontratadas. Las cuatro restantes correspondieron a contratos NEC3 opción A, que funcionan bajo la modalidad de suma alzada para cada actividad completada.

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Para medir el impacto de estos eventos, la Contraloría analizó seis proyectos de los sectores Educación, Salud y Soluciones Integrales ubicados en La Libertad, Piura y Lambayeque. En ellos se aprobaron 140 eventos compensables que generaron un sobrecosto de S/381 millones y ampliaciones acumuladas por 2.860 días, lo que retrasó la entrega de infraestructura destinada a 78.598 ciudadanos. Las causas más frecuentes fueron modificaciones en los diseños, condiciones técnicas y físicas no previstas, interferencias de terceros, restricciones externas y riesgos asociados a factores climatológicos y emergencias sanitarias.

Aunque la auditoría se concentró en 32 proyectos que ya alcanzaron el cierre comercial, la Contraloría recordó que el programa de Reconstrucción con Cambios comprende 141 inversiones bajo este esquema contractual. Los resultados, según el informe, muestran el impacto que pueden tener las modificaciones durante la ejecución sobre los presupuestos y los cronogramas originalmente previstos para las obras públicas.

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