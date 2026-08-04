HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko evalúa indulto a Toledo y ¿cómo enfrentará a el niño? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Conductores de motos eléctricas siguen invadiendo ciclovías, pese al anuncio de multas de S/550 de la PNP

La infracción fue registrada en diversos puntos de la avenida Arequipa y el Parque Kennedy de Miraflores, a pesar de que la PNP informó que impondría multas a partir del 2 de agosto.

Motos eléctricas no respetan uso de exclusivo de ciclovías
Motos eléctricas no respetan uso de exclusivo de ciclovías | Composición LR / ATV Noticias
Escuchar
Resumen
Compartir

Pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que a partir del 2 de agosto impondría una multa de S/550 a los conductores de motocicletas eléctricas que circulen por las ciclovías, los choferes de estas unidades continúan invadiendo las vías destinadas únicamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal autorizados.

La imprudencia de los ciudadanos fue captada por las cámaras de televisión de ATV Noticias la mañana de este lunes 3 de agosto, un día después del inicio de la implementación de sanciones anunciada por la PNP. Las imágenes también muestran la falta de fiscalizadores y de personal policial para intervenir frente a estas irregularidades.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Desde hoy la PNP multará con S/550 a conductores de motos eléctricas por invadir ciclovías

lr.pe

Conductores de unidades eléctricas no respetan uso exclusivo de la ciclovía

El medio identificó a choferes de motos eléctricas circulando por la ciclovía que se dirige hacia el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, en la continuación de la avenida Arequipa. Los conductores, en su mayoría, no portaban cascos ni implementos de seguridad, pese a los riesgos que podrían afrontar.

Según ATV Noticias, esta situación también se repitió en la cuadra 18, 24 y 30 de la avenida Arequipa, donde tampoco observaron la presencia de fiscalizadores ni de la Policía Nacional. Esto, pese a que la infracción correspondiente al código G32 sanciona la circulación de vehículos no autorizados en infraestructura exclusiva para ciclistas.

Multas podrían superar los S/2.500

La PNP recordó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría L, que agrupa a los vehículos motorizados de dos y tres ruedas. Por ello, deben desplazarse por la pista, al igual que las motocicletas convencionales, y no por las ciclovías. Además, deben contar con placa de rodaje, SOAT, tarjeta de identificación vehicular y una licencia de conducir de la categoría B-IIa, siempre que su velocidad de fabricación supere los 25 kilómetros por hora.

La multa de S/550 por invadir una ciclovía puede acumularse con otras infracciones si el conductor incumple las obligaciones establecidas por ley. Por ejemplo, manejar sin la licencia correspondiente constituye una falta sancionada con el 50% de la UIT, equivalente a S/2.750. A ello se suman otras penalidades, como circular sin SOAT vigente o sin placa de rodaje, infracciones que generan una multa equivalente al 12% de la UIT, es decir, S/660 en cada caso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cuatro policías son acusados de secuestrar y robarle miles de soles a joven en Ate: víctima los identificó, pero siguen libres

Cuatro policías son acusados de secuestrar y robarle miles de soles a joven en Ate: víctima los identificó, pero siguen libres

LEER MÁS
Expolicía es condenado a ocho años de prisión por lavar más de USD 1 millón de origen ilícito en Puno

Expolicía es condenado a ocho años de prisión por lavar más de USD 1 millón de origen ilícito en Puno

LEER MÁS
Efectivo de la PNP habría encubierto a la ‘China Yessenia’, acusada por incendio en La Victoria que dejó 10 muertos

Efectivo de la PNP habría encubierto a la ‘China Yessenia’, acusada por incendio en La Victoria que dejó 10 muertos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comandante FAP es detenido por usar camioneta del Estado para ir a discoteca en Chiclayo

Comandante FAP es detenido por usar camioneta del Estado para ir a discoteca en Chiclayo

LEER MÁS
NOAA eleva a 97% la probabilidad de que Fenómeno El Niño se extienda hasta 2027 y alcance nivel "muy fuerte"

NOAA eleva a 97% la probabilidad de que Fenómeno El Niño se extienda hasta 2027 y alcance nivel "muy fuerte"

LEER MÁS
Senamhi lanza alerta por calor extremo: temperaturas llegarán a 37°C y más de 20 regiones estarán bajo aviso

Senamhi lanza alerta por calor extremo: temperaturas llegarán a 37°C y más de 20 regiones estarán bajo aviso

LEER MÁS
Vecinos estarán más de 10 horas sin agua este miércoles 5 de agosto: revisa las zonas afectadas por el mantenimiento programado, según Sedapal

Vecinos estarán más de 10 horas sin agua este miércoles 5 de agosto: revisa las zonas afectadas por el mantenimiento programado, según Sedapal

LEER MÁS
Uso de anticonceptivos aumentó en 15%, pero persiste desconocimiento sobre otros métodos reversibles, según Minsa

Uso de anticonceptivos aumentó en 15%, pero persiste desconocimiento sobre otros métodos reversibles, según Minsa

LEER MÁS
Cuatro policías son acusados de secuestrar y robarle miles de soles a joven en Ate: víctima los identificó, pero siguen libres

Cuatro policías son acusados de secuestrar y robarle miles de soles a joven en Ate: víctima los identificó, pero siguen libres

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025