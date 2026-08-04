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Pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que a partir del 2 de agosto impondría una multa de S/550 a los conductores de motocicletas eléctricas que circulen por las ciclovías, los choferes de estas unidades continúan invadiendo las vías destinadas únicamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal autorizados.

La imprudencia de los ciudadanos fue captada por las cámaras de televisión de ATV Noticias la mañana de este lunes 3 de agosto, un día después del inicio de la implementación de sanciones anunciada por la PNP. Las imágenes también muestran la falta de fiscalizadores y de personal policial para intervenir frente a estas irregularidades.

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Conductores de unidades eléctricas no respetan uso exclusivo de la ciclovía

El medio identificó a choferes de motos eléctricas circulando por la ciclovía que se dirige hacia el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, en la continuación de la avenida Arequipa. Los conductores, en su mayoría, no portaban cascos ni implementos de seguridad, pese a los riesgos que podrían afrontar.

Según ATV Noticias, esta situación también se repitió en la cuadra 18, 24 y 30 de la avenida Arequipa, donde tampoco observaron la presencia de fiscalizadores ni de la Policía Nacional. Esto, pese a que la infracción correspondiente al código G32 sanciona la circulación de vehículos no autorizados en infraestructura exclusiva para ciclistas.

Multas podrían superar los S/2.500

La PNP recordó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría L, que agrupa a los vehículos motorizados de dos y tres ruedas. Por ello, deben desplazarse por la pista, al igual que las motocicletas convencionales, y no por las ciclovías. Además, deben contar con placa de rodaje, SOAT, tarjeta de identificación vehicular y una licencia de conducir de la categoría B-IIa, siempre que su velocidad de fabricación supere los 25 kilómetros por hora.

La multa de S/550 por invadir una ciclovía puede acumularse con otras infracciones si el conductor incumple las obligaciones establecidas por ley. Por ejemplo, manejar sin la licencia correspondiente constituye una falta sancionada con el 50% de la UIT, equivalente a S/2.750. A ello se suman otras penalidades, como circular sin SOAT vigente o sin placa de rodaje, infracciones que generan una multa equivalente al 12% de la UIT, es decir, S/660 en cada caso.

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