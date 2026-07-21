Unidad de Flagrancia de Lambayeque tendrá nueva sede tras obtener terreno en José Leonardo Ortiz

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque alcanzó un importante logro institucional al obtener el terreno donde se construirá la moderna Unidad de Flagrancia Delictiva, infraestructura que se convertirá en la sede principal de este modelo de justicia inmediata en la región y permitirá ampliar su capacidad de atención en beneficio de la ciudadanía. Este importante avance se concretó mediante la suscripción de un convenio específico de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.

Para la suscripción del convenio, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, se trasladó hasta el despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, acompañado por el administrador de la Unidad de Flagrancia, Lic. David Benavides Campos; el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte, Ing. Rudy Ruiz Pérez; y el asesor de Presidencia, Abog. Franklin Chávez Torres.

Mediante este acuerdo, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz otorga a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en afectación en uso temporal y a título gratuito, un terreno de 2 435,74 metros cuadrados, ubicado en el Sub Lote P3-A de la habilitación urbana de la tercera etapa de la urbanización "Carlos Stein Chávez" - Sub Área I-A, en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo. En este predio se edificará la moderna Unidad de Flagrancia de Lambayeque, concebida como la sede principal desde donde se continuará impulsando este modelo de justicia célere y oportuna, con una proyección de atención para toda la región.

El convenio establece que la comuna leonardina entregará el inmueble destinado al funcionamiento de la futura Unidad de Flagrancia y desarrollará las acciones necesarias para el cumplimiento de este objetivo. Por su parte, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se compromete a utilizar el predio exclusivamente para la implementación de dicha unidad especializada, así como asumir los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía e internet, además del mantenimiento y conservación de la futura infraestructura. El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de renovación previo acuerdo entre ambas instituciones.

Tras la firma del convenio, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, expresó su satisfacción por este importante avance y agradeció a la alcaldesa de José Leonardo Ortiz por dar continuidad a un proyecto de suma relevancia para la población leonardina y para toda la región Lambayeque, destacando la voluntad de ambas instituciones de trabajar de manera articulada para seguir mejorando el servicio de administración de justicia.

Asimismo, el titular de la Corte resaltó que la Unidad de Flagrancia de Lambayeque ha sido reconocida como la mejor del país, distinción que, precisó, fue ratificada por la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, durante el reciente Congreso Internacional de Flagrancia, donde destacó a nivel nacional el trabajo desarrollado por este distrito judicial.

Además, señaló que la obtención de este terreno constituye un paso trascendental para hacer realidad la construcción de una moderna infraestructura que permitirá consolidar el crecimiento de la Unidad de Flagrancia, optimizar la atención de los procesos por delitos flagrantes y extender progresivamente este modelo a toda la región Lambayeque, reafirmando el liderazgo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en la implementación de este sistema de justicia inmediata.