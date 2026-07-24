Dictan prisión preventiva para tres investigados por presunto robo agravado a adolescente en Chiclayo

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra J.E.V.O. (21), C.A.V.L. (19) y L.A.O.M. (21), investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de la adolescente de iniciales S.LL.A.P. (17).

La medida fue dispuesta por la magistrada Doris Paola Nieto Lazo, luego de evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, que sustentarían la presunta participación de los tres investigados en el hecho delictivo. En consecuencia, se ordenó su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex Picsi), mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la investigación fiscal, la adolescente se dirigía a una academia preuniversitaria cuando fue interceptada por una mototaxi en la que se desplazaban tres sujetos. Según la imputación, uno de los investigados descendió del vehículo y la agredió físicamente para intentar despojarla de sus pertenencias. Ante la resistencia de la menor, presuntamente la intimidó con un arma de fuego, logrando apoderarse de su teléfono celular antes de huir junto con sus acompañantes.

La rápida intervención de vecinos de la zona permitió retener a los tres presuntos implicados hasta la llegada del personal policial. Durante el registro personal, los agentes hallaron en poder de uno de los investigados un equipo celular que fue reconocido por la agraviada como de su propiedad.

Posteriormente, los intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de Pimentel para las diligencias correspondientes y puestos a disposición del Ministerio Público, que formuló el requerimiento de prisión preventiva ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia célere y eficaz en los procesos de flagrancia, garantizando el debido proceso y contribuyendo a la protección de las víctimas frente a hechos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.