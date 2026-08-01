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El país europeo que apuesta por un láser con inteligencia artificial para reemplazar los pesticidas en sus cultivos

Este innovador sistema busca reducir el uso de pesticidas y minimizar el impacto ambiental, con el objetivo de mejorar la productividad agrícola mediante tecnologías avanzadas.

Alemania impulsa la agricultura sostenible con WeLASER, un proyecto que utiliza láser e inteligencia artificial para controlar malas hierbas sin químicos, respaldado por la UE.
Alemania impulsa la agricultura sostenible con WeLASER, un proyecto que utiliza láser e inteligencia artificial para controlar malas hierbas sin químicos, respaldado por la UE. | Foto: WeLaser
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Alemania avanza hacia una nueva etapa de la agricultura con una tecnología que utiliza un láser de alta precisión e inteligencia artificial para controlar las malas hierbas sin recurrir a productos químicos. La propuesta forma parte del proyecto WeLASER, una iniciativa respaldada por la Unión Europea para impulsar prácticas más sostenibles.

El sistema busca reducir de forma significativa el uso de pesticidas, disminuir el impacto ambiental y mejorar la productividad de las explotaciones agrícolas. Para ello, combina herramientas digitales, automatización y equipos capaces de intervenir únicamente sobre las plantas invasoras, evitando afectar los cultivos.

WeLASER combina automatización y herramientas digitales para disminuir el uso de pesticidas

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¿Cómo funciona el láser con inteligencia artificial para eliminar malas hierbas?

El núcleo de WeLASER consiste en aplicar pulsos de energía sobre los meristemos, los puntos de crecimiento de las plantas no deseadas. De esa manera, el haz destruye el tejido responsable de su desarrollo sin necesidad de emplear herbicidas.

La plataforma incorpora visión artificial basada en inteligencia artificial y un escáner que identifica con precisión la ubicación de cada ejemplar. Gracias a ese proceso, distingue el cultivo de la vegetación invasora y ejecuta la intervención solo cuando resulta necesaria.

El sistema cerca de las malas hierbas, aplica energía en los meristemos y utiliza visión artificial para identificar y tratar solo la vegetación invasora.

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WeLASER: el proyecto europeo que busca sustituir los pesticidas

Las pruebas realizadas entre 2020 y 2023 evaluaron el rendimiento del sistema en campos de trigo, maíz y patata. Además del láser, la iniciativa integra vehículos autónomos, conectividad mediante IoT y computación en la nube para gestionar la información generada durante las labores agrícolas.

Financiado por el programa Horizonte 2020 y coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), WeLASER reúne a instituciones y empresas de varios países europeos. El objetivo es ofrecer una alternativa limpia al control tradicional de malezas, proteger el suelo, favorecer la biodiversidad y contribuir a una producción más eficiente y sostenible.

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