Senamhi revela el clima para el Desfile Cívico Militar 2026: conoce el pronóstico de este 29 de julio

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Hoy miércoles 29 de julio se desarrollará la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó las condiciones del tiempo que se esperan para la jornada, a fin de que la población que asista al desfile tradicional pueda tomar las previsiones del caso.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, se prevé que el día comience con abundante nubosidad y ambiente frío, por lo que se recomienda a la ciudadanía llevar ropa de abrigo para las primeras horas. No obstante, se debe tener en cuenta que, conforme avance la mañana, el cielo tenderá a despejarse y hacia el mediodía y la tarde predominará el brillo solar.

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¿Qué temperaturas se registrarán este miércoles 29 de julio en Lima?

Según el Senamhi, la capital podría registrar temperaturas máximas entre 26 °C y 28 °C. Además, la entidad informó que es posible que se presenten ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, un comportamiento inusual para un mes de julio que se asocia al actual fenómeno de El Niño Costero.

El incremento excepcional de las temperaturas diurnas en la costa central responde a una serie de factores como el calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano, reforzado por una onda Kelvin oceánica cálida, el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y el predominio de vientos del norte.

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Horario y delegaciones participantes

Según el programa oficial al que accedió La República, las actividades protocolares iniciarán desde las 10.00 a. m. con los honores correspondientes a la presidenta de la República. Luego se realizará el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú, antes del inicio del desfile militar.

La edición 2026 de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar estará integrada por 11 agrupamientos que recorrerán la avenida Brasil. Entre ellos participarán representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y delegaciones invitadas.

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