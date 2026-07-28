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La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) anunció que repartirá 5.000 ejemplares gratis del libro ilustrado 'Galería de héroes y heroínas del Perú', como parte de las actividades que conmemoran el 205.° aniversario de la Independencia del país.

Parte de este material será entregado a los asistentes de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 que se realizará el 29 de julio en la tradicional avenida Brasil, ubicada en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. El resto se distribuirá en otros puntos clave de la capital, según informó la institución.

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Libro de héroes será entregado gratis a peruanos por Fiestas Patrias

La publicación tiene un formato desplegable e ilustrado y fue elaborada en las últimas dos semanas con la participación de 10 especialistas, entre historiadores, diagramadores, ilustradores y editores. El objetivo del material es rendir un homenaje a la memoria histórica de las personas que contribuyeron a que el Perú sea un país libre y soberano.

Entre los personajes que aparecen en este libro se encuentran el libertador José de San Martín, las mujeres indígenas que acompañaron a los ejércitos de infantería durante el siglo XIX, conocidas como Las Rabonas, y el líder indígena Túpac Amaru II. Además, aparecen las historias de Miguel Grau, Simón Bolívar y Francisco Bolognesi, entre otros.

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realizará este miércoles 29 de julio como parte de las actividades por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú. El tradicional desfile reunirá a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, veteranos de guerra, invitados especiales y representantes de diversas instituciones en la avenida Brasil, donde se espera la presencia de miles de asistentes.

Según el programa oficial al que accedió La República, las actividades protocolares iniciarán desde las 10.00 a. m. con los honores correspondientes a la presidenta de la República. Luego se realizará el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú, antes del inicio del desfile militar.

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