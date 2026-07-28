HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial
Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     
EN VIVO

🔴 FIESTAS PATRIAS EN VIVO: JURAMENTACIÓN DE KEIKO FUJIMORI Y MISA Y TE DEUM | LA REPÚBLICA | #28XLR

Sociedad

Parada Militar 2026: BNP repartirá 5.000 libros ilustrados gratis sobre héroes y heroínas del Perú este 29 de julio

La publicación de formato desplegable será entregada de manera gratuita a los asistentes de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Incluye la historia de personajes como José de San Martín, Las Rabonas y Túpac Amaru II.

BNP repartirá libros gratis sobre personajes históricos por Fiestas Patrias
BNP repartirá libros gratis sobre personajes históricos por Fiestas Patrias | Foto: BNP
Escuchar
Resumen
Compartir

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) anunció que repartirá 5.000 ejemplares gratis del libro ilustrado 'Galería de héroes y heroínas del Perú', como parte de las actividades que conmemoran el 205.° aniversario de la Independencia del país.

Parte de este material será entregado a los asistentes de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 que se realizará el 29 de julio en la tradicional avenida Brasil, ubicada en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. El resto se distribuirá en otros puntos clave de la capital, según informó la institución.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar

lr.pe

Libro de héroes será entregado gratis a peruanos por Fiestas Patrias

La publicación tiene un formato desplegable e ilustrado y fue elaborada en las últimas dos semanas con la participación de 10 especialistas, entre historiadores, diagramadores, ilustradores y editores. El objetivo del material es rendir un homenaje a la memoria histórica de las personas que contribuyeron a que el Perú sea un país libre y soberano.

Entre los personajes que aparecen en este libro se encuentran el libertador José de San Martín, las mujeres indígenas que acompañaron a los ejércitos de infantería durante el siglo XIX, conocidas como Las Rabonas, y el líder indígena Túpac Amaru II. Además, aparecen las historias de Miguel Grau, Simón Bolívar y Francisco Bolognesi, entre otros.

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realizará este miércoles 29 de julio como parte de las actividades por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú. El tradicional desfile reunirá a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, veteranos de guerra, invitados especiales y representantes de diversas instituciones en la avenida Brasil, donde se espera la presencia de miles de asistentes.

Según el programa oficial al que accedió La República, las actividades protocolares iniciarán desde las 10.00 a. m. con los honores correspondientes a la presidenta de la República. Luego se realizará el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú, antes del inicio del desfile militar.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

LEER MÁS
Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar

Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar

LEER MÁS
Gran Parada Militar 2026: así avanzan los trabajos en la av. Brasil para el desfile por Fiestas Patrias

Gran Parada Militar 2026: así avanzan los trabajos en la av. Brasil para el desfile por Fiestas Patrias

LEER MÁS
¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

LEER MÁS
¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2026: confirman las calles que permanecerán cerradas en el Centro de Lima este 28 y 29 de julio

Fiestas Patrias 2026: confirman las calles que permanecerán cerradas en el Centro de Lima este 28 y 29 de julio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Incendio en La Victoria: PNP detiene a hermana de la ‘China Yessenia’, presunta autora del siniestro que dejó 10 muertos

Incendio en La Victoria: PNP detiene a hermana de la ‘China Yessenia’, presunta autora del siniestro que dejó 10 muertos

LEER MÁS
¿A qué hora abrirán Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y otros supermercados del Perú este 28 y 29 de julio?

¿A qué hora abrirán Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y otros supermercados del Perú este 28 y 29 de julio?

LEER MÁS
Temblor en Áncash: sismo de magnitud 5,5 remeció Chimbote, según el IGP

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 5,5 remeció Chimbote, según el IGP

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

LEER MÁS
¿Hubo ganador? Revisa los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números premiados, Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Hubo ganador? Revisa los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números premiados, Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2026: revisa la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales del 25 al 29 de julio

Fiestas Patrias 2026: revisa la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales del 25 al 29 de julio

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025