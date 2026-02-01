HOYSuscripcion LR Focus

IGP vigila la quebrada Huaycoloro y Río Seco ante incremento de riesgos por huaicos

El sistema del IGP emite avisos con 50 minutos de anticipación, lo que ayuda a Sedapal a activar protocolos de protección en la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea, garantizando el abastecimiento de agua potable en la capital.

IGP refuerza la vigilancia ante peligro de huaicos para salvaguardar familias. | Andina

Mientras se acerca la temporada de lluvias y crece la probabilidad de huaicos en Lurigancho-Chosica, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) destacó que su sistema de monitoreo no solo cumple una función científica, sino que se ha convertido en una herramienta clave para la gestión del riesgo de desastres y la protección de servicios esenciales en Lima.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), la vigilancia permanente y en tiempo real de las quebradas Huaycoloro y Río Seco permite a las autoridades anticiparse a posibles emergencias y coordinar acciones preventivas antes de que ocurra un evento de gran magnitud.

Sistema de Monitoreo de Huaicos anticipa causes de niveles de agua

“El funcionamiento del Sistema de Monitoreo de Huaicos nos permite detectar con anticipación variaciones en los cauces y niveles de agua que puedan indicar la ocurrencia de un huaico. Esto es vital para alertar oportunamente a las entidades de emergencia y salvaguardar a la población”, afirmó Hernando Tavera, jefe institucional del IGP, a Andina.

El IGP señaló que el sistema puede emitir avisos con hasta 50 minutos de anticipación, tiempo que resulta crucial para que instituciones como Sedapal activen protocolos de protección en la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea y reduzcan el impacto de posibles deslizamientos. “Esta acción evita el ingreso de material aluvial a sus instalaciones, resultando fundamental para garantizar la continuidad del abastecimiento de agua potable para Lima Metropolitana”, anotó.

El jefe del IGP detalló que el monitoreo se sustenta en una red de cuatro estaciones ubicadas en zonas estratégicas de las quebradas, las cuales cuentan con cámaras y sensores especializados que envían información constante a los centros de análisis. “La información generada se comparte permanentemente con las autoridades competentes para fortalecer la preparación, mejorar la capacidad de respuesta y reducir el riesgo de desastres”, aseguró el alto funcionario del IGP.

Estas quebradas han sido históricamente escenarios de huaicos durante lluvias intensas, por lo que el sistema busca minimizar los riesgos para la población y la infraestructura circundante mediante un seguimiento continuo y coordinado. “El monitoreo continuo no solo nos permite observar las condiciones actuales de las quebradas, sino también generar información útil para ejecutar acciones preventivas oportunas, alertar a la población en zonas críticas y apoyar a los gobiernos locales y regionales en la gestión del riesgo”, agregó Tavera.

