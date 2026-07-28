Terremoto de 7,1 de magnitud en Japón: Marina de Guerra del Perú descarta alerta de tsunami en el litoral tras fuerte sismo en el país nipón
Japón, situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, registra una elevada actividad sísmica y cuenta con protocolos de emergencia listos para activarse en caso de terremotos de gran magnitud.
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El temblor se registró el 28 de julio frente a Kumamoto y alcanzó el nivel 7 en la escala de Shindo. Se reportan heridos y daños estructurales en Japón. | Foto: Andina/AFP/Composición LR
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú comunicó el 28 de julio que el sismo de magnitud 7,1 registrado en Japón no representa una amenaza de tsunami para el litoral peruano. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se produjo a las 16:27 a. m. (hora local) frente a la prefectura de Kumamoto.
La declaración oficial fue difundida después de la alerta activada en el país asiático, donde la intensidad del temblor llevó a emitir avisos preventivos en áreas costeras. Asimismo, se reportaron varios heridos y la interrupción del servicio eléctrico en algunas zonas.