Remodelación del Estado Nacional: IPD anuncia proyecto de modernización para los Juegos Panamericanos Lima 2027

IPD anunció la remodelación del Estadio Nacional con miras a Lima 2027 | Foto: IPD

IPD anunció la remodelación del Estadio Nacional con miras a Lima 2027 | Foto: IPD

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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció que se ejecutará la remodelación integral del Estadio Nacional con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. La iniciativa forma parte de un convenio suscrito con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para mejorar los escenarios estratégicos donde se desarrollará el mayor evento multideportivo del continente, el cual requerirá inversiones por más de S/145 millones.

"Consolidamos una alianza estratégica mediante la firma de este Convenio de Cooperación Interinstitucional, un paso firme y decidido hacia el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Este convenio permitirá ejecutar inversiones que transformarán la infraestructura deportiva del país y dejarán un legado para las futuras generaciones", destacó el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, durante la firma del acuerdo.

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Firma de convenio entre el IPD y la ANIN

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¿Qué cambios se harán en el Estadio Nacional y otros recintos del país para Lima 2027?

Las mejoras en el principal escenario deportivo del país incluyen la renovación de la fachada del recinto, la optimización de tribunas y palcos, la modernización de los servicios higiénicos y la instalación de señalética reglamentaria.

Asimismo, se ejecutarán trabajos de modernización en el Coliseo Eduardo Dibós, la Base Aérea Las Palmas para las competencias de tiro deportivo, la Villa Deportiva Regional del Callao, que albergará el ráquetbol, y la Escuela de Equitación del Ejército, que será sede de las pruebas ecuestres.

Construirán moderno centro para el tenis en Villa El Salvador y el primer campo de cricket

El IPD también informó que uno de los proyectos más importantes será la construcción de un moderno centro tenístico en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, que contará con nuevas canchas de competencia y entrenamiento para recibir las pruebas de tenis durante Lima 2027.

A esto se sumará la implementación de una instalación especializada para escalada deportiva y la construcción del primer campo de cricket del Perú, disciplina que hará su debut en el programa oficial de los Juegos Panamericanos, ampliando la oferta deportiva nacional y dejando una infraestructura inédita para el desarrollo de este deporte en el país.

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