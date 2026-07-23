Mininter gastará US$304 millones en 59.000 pistolas y 50.000 fusiles

Los fusiles israelíes Arad 5 fueron comprados por el Ministerio del Interior por intermedio de la empresa estatal FAME mediante un proceso opaco. Foto: PNP

Los fusiles israelíes Arad 5 fueron comprados por el Ministerio del Interior por intermedio de la empresa estatal FAME mediante un proceso opaco. Foto: PNP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El 11 de julio, el gobierno de José María Balcázar aprobó la actualización del Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la PNP (PEME-2025-2030). De acuerdo con el documento detallado sobre lo que proyecta comprar el Ministerio del Interior, se prevé la adquisición de 59.000 pistolas de puño por US$65 millones y de 50.000 fusiles de asalto por US$239 millones. Estas compras (US$304 millones en total) tendrían nombre propio porque son complementarias a las anteriores.

En 2025, el exministro Juan José Santiváñez, en el gobierno de Dina Boluarte, contrató a la empresa Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés) para la provisión de 7.323 fusiles Arad 5. Y el actual titular del despacho, José Zapata, recurrió a la misma compañía para la entrega de 31.045 pistolas de puño Jericho.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En ambos casos no hubo convocatoria a licitación; las empresas fabricantes no importaron sus modelos para que fueran sometidos a pruebas de tiro y de resistencia, y se reportaron indicios de que las contrataciones fueron orientadas a favor de IWI, como consta en los reportajes de investigación publicados por La República.

Pistolas. En medio de anomalías, el Mininter adquirió a FAME el modelo israelí Jericho de la fábrica israelí IWI, sin licitación. Foto: PNP

La misma modalidad

No está en discusión que la Policía Nacional requiere la modernización o actualización de su equipamiento. Lo que sucede es que el Ministerio del Interior ha optado por evitar las licitaciones mediante una interpretación errónea de la llamada Ley FAME N°31684.

El Ministerio del Interior argumenta que la mencionada norma obliga a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a contratar directamente con la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), lo que no es cierto, como han señalado el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Contraloría General de la República.

Sin embargo, como se ha mencionado, el Ministerio del Interior ha contratado, por intermedio de FAME, la fabricación de fusiles de asalto Arad 5 y de las pistolas de puño Jericho a la compañía IWI. Esta empresa israelí no tuvo que competir con nadie.

Con la aprobación del PEME-2025-2030, que contempla la adquisición de más fusiles de asalto y de pistolas de puño para la PNP, forzosamente el Ministerio del Interior volvería a recurrir a FAME porque esta empresa cuenta con un convenio estratégico con IWI.

De este modo se comprarían nuevamente los modelos Arad 5 y Jericho, pese a que estos modelos no pasaron por una competencia con diseños de otros países, que incluso ofrecen las armas a menor costo.

Es más, en una reciente licitación inmediatamente anterior a la compra de las pistolas Jericho que convocó el Ministerio del Interior -y que luego anuló-, este modelo de IWI presentaba el precio más caro y el tiempo de entrega más prolongado. Contra viento y marea, el Ministerio del Interior insistió con IWI.

Helicópteros. En el plan estratégico del Ministerio del Interior está comprendido el “overhaul” de cuatro helicópteros de fabricación rusa Mi. Foto: PNP

Una llamativa conexión

No está de más recordar que el representante de IWI es el empresario Diego Alfaro Di Natale, quien, en el gobierno de Dina Boluarte, ganó dos contratos: uno con el Ejército por 10.000 fusiles Arad 7 y otro con el Ministerio del Interior por 7.323 fusiles Arad 5 para la PNP. Y, ahora, en el mandato de José María Balcázar, obtuvo el contrato por las 31.045 pistolas Jericho, también del Ministerio del Interior. Pero Alfaro no solo está relacionado con IWI.

El dominical “Cuarto Poder” registró en video una reunión entre Diego Alfaro, el gerente comercial de FAME, Paulo Zevallos, y el empresario Jorge Garboza, amigo de Nicanor Boluarte. No pareció un encuentro casual.

En el gobierno de Dina Boluarte, el Ejército contrató por US$20,3 millones a la empresa panameña Milenium Veladi Corp. para la reparación de tres helicópteros de fabricación rusa Mi en un plazo de 300 días. Tampoco existió licitación, fue un contrato directo, sin escalas. Casi tres años después, no ha cumplido con el contrato, afectando la capacidad operativa del Ejército.

¿Quién era el representante de Milenium Veladi Corp.? El mismo empresario Diego Alfaro Di Natale, según los registros públicos de Panamá.

Milenium Veladi Corp. en realidad es una fachada de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC). Fue constituida para evitar los embargos derivados de la guerra de Rusia contra Ucrania, sin embargo, el conflicto afecta los contratos de mantenimiento o reparación de aeronaves, como en el caso peruano.

A pocos días de pasar al retiro, el presidente José María Balcazar aprobó la actualización del proyecto de adquisiciones de equipamiento para la Policía Nacional. Foto: La República

En un intento por seguir en el mercado, la NASC ha circulado un comunicado advirtiendo que ninguna empresa está habilitada sin su consentimiento para reparar helicópteros Mi. Por lo tanto, el Ministerio del Interior deberá contratar compulsivamente a Milenium Veladi Corp., representante de NASC, no obstante que mantiene pendiente la obligación contractual de devolver overholeados (reconstruidos totalmente) tres helicópteros Mi del Ejército.

Así es. En el PEME-2025-2030 del Ministerio del Interior recientemente aprobado se contempla el overhaul de cuatro helicópteros Mi rusos de la Policía Nacional por US$26,3 millones. ¿Contratará el Ministerio del Interior a Milenium Veladi Corp., que ha superado todos los plazos para completar con el contrato con el Ejército?

Otra de las contrataciones escandalosas del Ministerio del Interior reportada por las investigaciones de La República, es la adjudicación de la compra de un avión de transporte Antonov An-74 por US$63,9 millones, a la compañía Aero Express FZE, con domicilio en Emiratos Árabes Unidos (EUA).

Este diario hizo notar que EUA no fabrica dichas aeronaves, que el Antonov An-74 había dejado de construirse porque los rusos bombardearon las instalaciones de Antonov en Ucrania y que Aero Express FZE era manejada por un empresario ruso que no contaba con la licencia de representación de la fábrica ucraniana, por obvias razones. Al Ministerio del Interior no le importó y aprobó la compra. Recién cuando la embajada de Ucrania en Lima y la compañía Antonov confirmaron la información de La República, canceló la adjudicación.

Sin embargo, la necesidad de la aeronave se mantiene, por lo que en el PEME-2025-2030 se consigna un presupuesto de US$65 millones con dicho objetivo. En una reciente licitación del Ministerio del Interior, el modelo italiano Spartan -la Fuerza Aérea cuenta con cinco ejemplares- obtuvo las mejores calificaciones técnicas. El fabricante ofertó el avión por US$62 millones, pero, como el Ministerio del Interior debe pagar el 18% de IGV, resulta un costo de US$85 millones, lo que dejó fuera al Spartan.

Avión. La Policía Nacional ha contemplado reemplazar al avión de transporte Antonov, pero necesita reformular el presupuesto para dicha finalidad. Foto: PNP

PUEDES VER: Fujimori presidirá desfile de tanque coreano que no ha sido comprado por el Ejército

No hay obligación de compra de equipos a FAME