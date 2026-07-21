Sporting Cristal estrenará el renovado Estadio Nacional ante Bragantino por la Copa Sudamericana

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Después de varios meses sin albergar encuentros oficiales, el Estadio Nacional volverá a ser el escenario del fútbol profesional. Este miércoles 22 de julio, Sporting Cristal recibirá a Red Bull Bragantino de Brasil por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, marcando el regreso de la actividad futbolística al principal recinto deportivo del país.

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La reapertura del histórico estadio fue posible gracias a los trabajos de mantenimiento y adecuación ejecutados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), los cuales permitieron que el recinto cumpliera con los exigentes requisitos establecidos por la Conmebol para la realización de competencias internacionales.

Conmebol inspeccionó el Estadio Nacional antes de autorizar su reapertura

Antes de confirmar la realización del encuentro, representantes de la Conmebol realizaron una inspección técnica junto con dirigentes de Sporting Cristal para verificar las condiciones del estadio.

Inspección de la Conmebol.

La evaluación incluyó los accesos, camerinos, zonas operativas y demás espacios necesarios para garantizar el correcto desarrollo de un espectáculo internacional. Asimismo, el organismo sudamericano destacó el buen estado del campo de juego y otorgó su conformidad al césped, uno de los aspectos más importantes para la disputa del torneo continental.

Solo tres tribunas estarán habilitadas para el partido

Aunque el Estadio Nacional vuelve a abrir sus puertas, los trabajos de mantenimiento continuarán desarrollándose de manera progresiva.

Para el compromiso entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino estarán habilitadas las tribunas Occidente, Oriente y Sur, mientras que la tribuna Norte permanecerá cerrada como parte del plan de seguridad y del cronograma de mejoras del recinto. Además, el IPD informó que las puertas se abrirán desde las 5.00 p. m., dos horas y media antes del inicio del encuentro.

IPD busca consolidar al Estadio Nacional como sede de torneos internacionales

Con esta reapertura, el Instituto Peruano del Deporte reafirmó su objetivo de mantener al Estadio Nacional como uno de los escenarios deportivos más importantes de Sudamérica.

La entidad, presidida por Sergio Ludeña Visalot, indicó que continuará impulsando mejoras en la infraestructura deportiva del país para que Perú siga siendo sede de competencias internacionales de primer nivel.