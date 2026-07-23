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Política

Mesa Directiva aprobó compensación extraordinaria para efectivos PNP y FF.AA que brindan seguridad en el Congreso

La compensación extraordinaria fue aprobada el último 9 de julio. La bonificación especial se entregará a título de liberalidad durante el presente mes de julio de 2026.

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La Mesa Directiva aprobó una compensación extraordinaria para efectivos PNP y de las Fuerzas Armadas que brindan seguridad en el Congreso. La bonificación especial se entregará a título de liberalidad durante el mes de julio de 2026.

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